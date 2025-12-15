Nuestro aspirador en seco y húmedo NT 40/1 Tact Te es el equipo ideal para todos los que consideran que un gran volumen del recipiente es tan importante como un alto grado de movilidad. Su gran depósito robusto de 40 l, que recoge sin problemas todo tipo de suciedad y polvo —desde el más fino hasta el más grueso—, además de líquidos, dispone de un protector y rodillos de dirección metal de larga vida útil. De este modo, siempre son posibles unos intervalos de trabajo largos y sin interrupciones. Y, por si fuera poco, de ello se ocupan también el excelente sistema de limpieza del filtro Tact y el filtro plegado plano PES resistente a la humedad. El nuevo selector giratorio central para seleccionar los programas de aspiración, una regulación continua del número de revoluciones y la toma de corriente integrada del equipo garantizan un cómodo manejo. Las dimensiones compactas del equipo facilitan el manejo y transporte, y además está disponible opcionalmente un asa de empuje ergonómica que se puede montar o desmontar rápidamente. Ya sea en el recinto de producción, en el taller o en la obra: todos los usuarios se benefician del extenso y nuevo equipamiento de accesorios que se puede almacenar o fijar directamente fuera y dentro del equipo.