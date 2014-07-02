Aspiradores en seco/húmedo
Imprescindibles: los aspiradores en seco y húmedo pueden hacer frente a cualquier tipo de suciedad; no importa si es seca, húmeda o líquida: los equipos adecuados de Kärcher lo aspiran todo. De este modo, puede utilizar los aspiradores simplemente como aspiradores en húmedo o tan solo como aspiradores en seco.
Gama Tact
Los aspiradores NT con el sistema Tact patentado permiten trabajar sin interrupciones con una potencia de aspiración constantemente alta, incluso con grandes cantidades de polvo fino. El filtro se limpia a sí mismo con potentes corrientes de aire. Los aspiradores Tact satisfacen las elevadas exigencias de los usuarios de obras de construcción y talleres.
Gama Ap
Los potentes aspiradores universales de la gama Ap eliminan la suciedad líquida o húmeda y el polvo medio-fino. Gracias a la limpieza semiautomática del filtro, este no se obstruye, mientras que la potencia de aspiración se mantiene muy alta. Son ideales para trabajos de larga duración y que requieran una alta eficiencia.
Gama estándar
Los aspiradores de la clase estándar han sido especialmente diseñados para suciedad gruesa y grandes volúmenes de líquidos. Gracias a su especial robustez, durabilidad y manejo cómodo, estos equipos convencen en su trabajo diario a las empresas profesionales de limpieza.
Sistemas de aspiración de seguridad
Los aspiradores de seguridad de Kärcher garantizan una protección sanitaria segura en todos aquellos lugares donde a menudo se puede estar expuesto a polvos finos respirables o nocivos para la salud como, por ejemplo, el polvo de amianto.
¿Necesitas ayuda? Hable con un experto.
Proveemos asistencia especializada y sin costo para que encuentres la solución más adecuada.
Te ayudaremos a entender cual es el mejor equipo de limpieza para tus necesidades.
Nuestro equipo está a las órdenes.