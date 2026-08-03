Aspirador en seco vertical de cepillos CV 38/1
Aspiradora de cepillos para alfombras con un ancho útil de 380 mm, embrague centrífugo patentado, tubo de aspiración extensible, adaptación manual de los cepillos, empuñadura ergonómica y un sistema de filtros triple. Incluye accesorios.
La potente aspiradora de cepillos para alfombras CV 38/1 combina la aspiración, el cepillado y la conservación profesionales en un mismo equipo. Tanto en tiendas, salas de exposiciones, despachos, salas de ventanillas, hospitales, residencias, hoteles, restaurantes o en el hogar, gracias a su ancho útil de 380 mm permite limpiar incluso superficies grandes en un santiamén. Una placa deslizante de metal asegura una vida útil prolongada. Las dos articulaciones estables entre el cabezal de cepillos y la pieza de aspiración soportan incluso cargas extremas y ponen de relieve la alta calidad de los equipos. El cabezal de cepillos y el asa se ajustan cómodamente a una óptima altura útil. En caso de que las partículas de suciedad gruesa bloqueen el cepillo, se desacopla fácilmente el rodillo gracias al embrague centrífugo patentado. Con el tubo de aspiración extraíble (con manguera de aspiración extensible integrada), podrá alcanzar prácticamente todos los bordes, listones, ranuras y rincones. En caso necesario, se podrá intercambiar de forma rápida el cepillo estándar y sustituirlo, por ejemplo, por un cepillo más duro (accesorios especiales). En la posición de reposo, la descarga automática del cepillo evita que las tiras de cepillos se deformen, así como que se dañe la alfombra.
Características y ventajas
Ajuste manual del cepillo cilíndricoEl cepillo cilíndrico se puede ajustar a cualquier altura del pelo de la alfombra gracias al ajuste de altura.
Fácil cambio de cepillosLos cepillos existen en calidades dura y blanda.Se pueden cambiar sin herramientas.
Óptimas posibilidades de limpieza con flexibilidadLa manguera de aspiración extensible se puede retirar fácilmente del aspirador, permitiendo eliminar posibles obstrucciones del equipo con facilidad y rapidez.
Embrague centrífugo patentado
- Para brindar una vida útil más larga: el innovador embrague centrífugo patentado protege el cabezal de cepillos contra la sobrecarga, evitando así los elevados gastos de servicio.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tensión (V)
|220 - 240
|Frecuencia (Hz)
|50 - 60
|Ancho de trabajo (cm)
|38
|Vacío (mbar/kPa)
|193 / 19,3
|Caudal de aire (l/s)
|43
|Potencia nominal (W)
|850
|Capacidad del depósito (l)
|5,5
|Ancho nominal estándar ( )
|DN 35
|Longitud del cable (m)
|12
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|65
|Color
|antracita
|Peso sin accesorios (kg)
|9,2
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|1220 x 390 x 320
Scope of supply
- Boquilla para ranuras
- Boquilla para tapicerías
- Tubo de aspiración, extraíble
- Manguera de aspiración extensible
- Cantidad de bolsas filtrantes: 1 Unidad(es)
- Material de la bolsa filtrante: Fieltro
- Cepillo cilíndrico estándar: 1 Unidad(es)
- Filtro de espuma: 1 Unidad(es)
Equipamiento
- Indicador del estado del filtro
- Asa ajustable en altura
- Clase de protección: II
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