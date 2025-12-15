Barredora-aspiradora KM 100/100 R Bp
Cómoda y moderna barredora con conductor sentado para el uso profesional en superficies interiores y exteriores de 6000 a 7800 m2/h. Los Kits de Baterías NO están incluídos y deben pedirse aparte.
Accionamiento: motor de corriente continua 24 V / 750 W , 1 pedal para la marcha adelante y atrás, reducido radio de viraje (3350 mm), freno de estacionamiento automático con tecnología de subpresión, desconexión automática del motor al abandonar el asiento, eficaz sistema de filtro redondo con limpieza automática del filtro Sistema de barrido / aspiración: el equipo funciona mediante el principio de barrido por encima del cabezal. Así, el cepillo cilíndrico transporta la suciedad barrida hacia el recipiente de suciedad, en la parte trasera. El cepillo cilíndrico de barrido se encuentra alojado pendularmente y se adapta automáticamente a las irregularidades del suelo. Los filtros y cepillos cilíndricos se pueden cambiar sin herramientas. La trampilla integrada permite recoger la suciedad gruesa, como latas de bebida, gravilla, grava u hojas mojadas. El cepillo lateral y cepillo cilíndrico de barrido disponen de accionamiento hidráulico. Disponible un segundo cepillo lateral opcional. Recipiente de suciedad: los dos recipientes para suciedad de 50 l se pueden extraer lateralmente. Manejo: el cepillo cilíndrico principal de barrido y el cepillo lateral se elevan y descienden automáticamente mediante un interruptor. Con el pedal puede controlar la marcha adelante y atrás.
Características y ventajas
Protección contra impactosPara proteger la barredora y el entorno que debe limpiarse.
Gran superficie de filtrado con limpieza automáticaEl filtro se limpia automáticamente después de cada parada de la máquina: para barrer siempre con poco polvo y disponer de intervalos de trabajo prolongados. La limpieza del filtro puede activarse también manualmente. Cambio del filtro sin herramientas.
Mantenimiento sencilloCambio sin herramientas de filtro y cepillo cilíndrico de barrido para un mantenimiento flexible en cualquier lugar.
Concepto de funcionamiento EASY Operation
- Un barrido cómodo gracias a la disposición lógica y comprensible de todos los elementos de control en el campo visual y de acción.
- Símbolos estandarizados para todas las barredoras de Kärcher.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tracción
|motor de corriente continua
|Accionamiento – Potencia (V/kW)
|24 / 2,1
|Tipo de accionamiento
|Eléctrica
|Máximo rendimiento en superficie (m²/h)
|6000
|Rendimiento en superficie máx. con 2 cepillos laterales (m²/h)
|7800
|Ancho de trabajo (mm)
|700
|Ancho útil con 1 cepillo lateral (mm)
|1000
|Ancho útil con dos cepillos laterales (mm)
|1300
|Capacidad de la batería (Ah)
|240
|Tensión de la batería (V)
|24
|Capacidad de las baterías (h)
|máx. 2,5
|Depósito de suciedad (l)
|100
|Capacidad ascensional (%)
|15
|Velocidad de trabajo (km/h)
|6
|Superficie de filtrado (m²)
|6
|Peso (con accesorios) (kg)
|320
|Peso, listo para el uso (kg)
|300
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|2006 x 1005 x 1343
Scope of supply
- Filtro redondo de poliéster
- Ruedas, sin marcado
Equipamiento
- Limpieza del filtro manual
- Limpieza del filtro automática
- Cepillo cilíndrico principal de barrido oscilante
- Regulación del caudal de aspiración
- Trampilla para suciedad gruesa
- Principio de barrido por encima del cabezal
- Tracción hacia delante
- Tracción hacia atrás
- Aspiración
- Aplicación en exteriores
- Aplicación en interiores
- Indicador de batería
- Contador de horas de funcionamiento
- Función de barrido, desconectable
