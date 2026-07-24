Barredora-aspiradora KM 100/100 R Bp Pack
Cómoda y moderna barredora con conductor sentado para el uso profesional en superficies interiores y exteriores de 6000 a 7800 m2/h.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA: Accionamiento: - Motor de corriente continua de 24 V / 600 kW - 1 pedal para marcha adelante y marcha atrás - Radio de giro pequeño (3350 mm) - Freno de estacionamiento automático con tecnología de vacío - Desconexión automática del motor al abandonar el asiento - Eficaz sistema de filtro redondo con limpieza de filtro automática. Sistema de barrido/aspiración: el equipo funciona según el principio de barrido por derrocamiento, es decir, la suciedad pasa por encima del cepillo cilíndrico de barrido hacia atrás hasta llegar al depósito para la suciedad. El cepillo cilíndrico de barrido está suspendido de forma que oscila y se adapta a las irregularidades del suelo. Tanto el filtro como el cepillo cilíndrico principal de barrido pueden cambiarse sin herramientas. La trampilla para suciedad gruesa incorporada permite recoger la suciedad gruesa, como latas de refrescos, astillas, grava u hojas húmedas. El cepillo lateral y el cepillo cilíndrico de barrido se accionan hidráulicamente. Un segundo cepillo lateral está disponible opcionalmente. Depósito para la suciedad: los dos depósitos para la suciedad de 50 litros se pueden extraer por el lateral. Manejo: es posible subir y bajar el cepillo cilíndrico principal de barrido y el cepillo lateral automáticamente mediante un interruptor. Es posible controlar la marcha hacia delante y hacia atrás mediante el pedal del acelerador. Las baterías y el cargador están incluidos en el equipo de serie.
Características y ventajas
Protección contra impactosPara proteger la barredora y el entorno que debe limpiarse.
Gran superficie de filtrado con limpieza automáticaEl filtro se limpia automáticamente después de cada parada de la máquina: para barrer siempre con poco polvo y disponer de intervalos de trabajo prolongados. La limpieza del filtro puede activarse también manualmente. Cambio del filtro sin herramientas.
Mantenimiento sencilloCambio sin herramientas de filtro y cepillo cilíndrico de barrido para un mantenimiento flexible en cualquier lugar.
Concepto de funcionamiento EASY Operation
- Un barrido cómodo gracias a la disposición lógica y comprensible de todos los elementos de control en el campo visual y de acción.
- Símbolos estandarizados para todas las barredoras de Kärcher.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tracción
|motor de corriente continua
|Accionamiento – Potencia (V/kW)
|24 / 2,1
|Tipo de accionamiento
|Eléctrica
|Máximo rendimiento en superficie (m²/h)
|6000
|Rendimiento en superficie máx. con 2 cepillos laterales (m²/h)
|7800
|Ancho de trabajo (mm)
|700
|Ancho útil con 1 cepillo lateral (mm)
|1000
|Ancho útil con dos cepillos laterales (mm)
|1300
|Capacidad de la batería (Ah)
|240
|Tensión de la batería (V)
|24
|Capacidad de las baterías (h)
|máx. 2,5
|Depósito de suciedad (l)
|100
|Capacidad ascensional (%)
|15
|Velocidad de trabajo (km/h)
|6
|Superficie de filtrado (m²)
|6
|Peso (con accesorios) (kg)
|540
|Peso, listo para el uso (kg)
|300
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|2006 x 1005 x 1343
Scope of supply
- Filtro redondo de poliéster
- Batería y cargador para montaje a bordo incluidos
- Ruedas, neumáticas
Equipamiento
- Limpieza del filtro manual
- Limpieza del filtro automática
- Cepillo cilíndrico principal de barrido oscilante
- Regulación del caudal de aspiración
- Trampilla para suciedad gruesa
- Principio de barrido por encima del cabezal
- Tracción hacia delante
- Tracción hacia atrás
- Aspiración
- Aplicación en exteriores
- Aplicación en interiores
- Indicador de batería
- Contador de horas de funcionamiento
- Función de barrido, desconectable
Videos
Campos de aplicación
- Para una limpieza de mantenimiento rápida en garajes y aparcamientos
- Ideal para empresas profesionales de limpieza de edificios, en el comercio minorista o en edificios públicos.
- También apta para talleres artesanales, colegios, gasolineras y concesionarios
- Adecuado también para la limpieza de centros de producción y almacenes
Accesorios
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