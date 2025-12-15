Barredora-aspiradora KM 85/50 R Bp
Con la KM 85/50 R entrará en el mundo de las barredoras-aspiradoras con operador a bordo. El equipo es extremadamente maniobrable, compacto, fácil de manejar, y asombra por su alto rendimiento de superficie. Los Kits de Baterías NO están incluídos y deben pedirse aparte.
Las zonas estrechas o bloqueadas son el dominio de nuestra barredora-aspiradora con operador a bordo y propulsada por batería KM 85/50 R. Su construcción compacta y su gran maniobrabilidad permiten trabajos de limpieza en cualquier situación donde haya un espacio reducido, pasillos estrechos o muchas esquinas. Este modelo básico también convence en el exterior con un elevado rendimiento de superficie, gracias a su versatilidad y eficiencia. El manejo y el mantenimiento del equipo son muy sencillos. Por ejemplo, el filtro grande de polvo, que permite el trabajo sin levantar polvo, se puede limpiar cómodamente desde el puesto del operador. Además, tanto el acceso a los componentes a través de una cubierta del equipo de apertura amplia, como el cambio del cepillo cilíndrico principal de barrido con alojamiento oscilante, son posibles sin herramientas. El momento adecuado para el cambio se conoce gracias al indicador de desgaste, bien visible desde fuera. No es necesario renivelar el sistema de barrido: los suelos irregulares se barren siempre perfectamente sin dejar restos. El cepillo lateral ajustable evita eficazmente los daños, y su velocidad de giro puede modificarse en caso necesario. El sistema Home-Base integrado permite además llevar otros utensilios de limpieza.
Características y ventajas
Concepto de depósito inteligente2 depósitos para la extracción sencilla y el vaciado seguro de la suciedad. Los depósitos de suciedad sin bordes ofrecen un vaciado libre de residuos. Los rodillos del depósito de suciedad facilitan la manipulación durante el vaciado.
Sistema de filtros potenteFiltro plegado plano de poliéster. Limpieza eficaz gracias al sistema de rascado doble. Cómodo desde el puesto del usuario. Acceso al filtro sin herramientas a través de la amplia apertura de la cubierta del equipo.
Ergonomía bien pensada para ofrecer una gran comodidad en el puesto de trabajoDisposición clara y ergonómica de los elementos de control. Asiento del conductor regulable sin herramientas. Volante con altura regulable.
Sistema Home-Base integrado y superficies de trabajo
- Práctica conexión variada para la carga sencilla de otros utensilios de limpieza.
- Para el transporte sencillo de recogedores de suciedad gruesa, escobas, trapos o un depósito adicional, por ejemplo.
- Gran superficie de trabajo en la parte trasera del equipo.
Indicador de desgaste del cepillo cilíndrico principal de barrido
- Visible de forma sencilla y cómoda desde el exterior.
- Cálculo preciso del momento de cambio.
Cepillos laterales ajustables
- Protege el cepillo lateral contra los daños.
- Estructura robusta y fiable.
- Reduce los costes de mantenimiento y servicio.
Diseño compacto para ofrecer una maniobrabilidad óptima
- Excelente maniobrabilidad del equipo.
- Especialmente adecuado incluso para espacios estrechos y complicados.
- Permite la conducción a través de puertas normales (90 cm).
Regulación de la velocidad de giro del cepillo lateral
- Para la adaptación de la velocidad de giro del cepillo lateral a todos los tipos y las cantidades de suciedad.
- Reduce el posible levantamiento de polvo.
Cepillo cilíndrico principal de barrido oscilante
- No requiere ajuste del desgaste.
- Excepcional recogida de suciedad incluso en terrenos irregulares.
Concepto de uso sencillo
- El cepillo cilíndrico de barrido y el cepillo lateral se activan y desactivan cómodamente con pedal.
- Selector para el ajuste cómodo de la marcha adelante y atrás.
- Regulación de la potencia de aspiración para el barrido de superficies mojadas.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tracción
|motor de corriente continua
|Accionamiento – Potencia (V/W)
|24 / 1000
|Tipo de accionamiento
|Eléctrica
|Máximo rendimiento en superficie (m²/h)
|5100
|Rendimiento en superficie máx. con 2 cepillos laterales (m²/h)
|6510
|Ancho de trabajo (mm)
|615
|Ancho útil con 1 cepillo lateral (mm)
|850
|Ancho útil con dos cepillos laterales (mm)
|1085
|Tensión de la batería (V)
|24
|Capacidad de las baterías (h)
|máx. 2,5
|Depósito de suciedad (l)
|50
|Capacidad ascensional (%)
|12
|Velocidad de trabajo (km/h)
|6
|Superficie de filtrado (m²)
|2,3
|Carga útil (kg)
|máx. 90
|Peso (con accesorios) (kg)
|177,5
|Peso, listo para el uso (kg)
|230
|Peso con embalaje incluido (kg)
|179,5
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|1171 x 870 x 1136
- Ruedas, neumáticas
Equipamiento
- Limpieza del filtro manual
- Limpieza del filtro mecánica
- Cepillo cilíndrico principal de barrido oscilante
- Regulación del caudal de aspiración
- Trampilla para suciedad gruesa
- Principio de barrido por encima del cabezal
- Tracción hacia delante
- Tracción hacia atrás
- Aspiración
- Aplicación en exteriores
- Aplicación en interiores
- Velocidad de giro del cepillo lateral, ajustable
- Indicador de batería
- Contador de horas de funcionamiento
- Depósito para la suciedad, móvil
- Función de barrido, desconectable
- Cepillos laterales, movimiento automático
- Reajuste automático por desgaste del cepillo cilíndrico principal de barrido
- Display multifunción
- Posibilidad de fijación Home Base
