Nuestro modelo básico KM 85/50 R Bp Pack convence por un equipamiento extraordinario para una barredora-aspiradora con operador a bordo de esta categoría de precio. La batería y el cargador son de serie como también lo es el cepillo lateral ajustable con regulación de la velocidad de giro, un filtro grande de polvo que permite trabajar sin levantar polvo, o un indicador de desgaste del cepillo cilíndrico principal de barrido visible desde fuera. El diseño compacto del equipo ofrece un alto grado de maniobrabilidad, lo que permite su uso especialmente también en zonas estrechas o bloqueadas. Además, convence por su elevado rendimiento de superficie tanto en interior como exterior y por su manejo extremadamente sencillo. Para los trabajos de mantenimiento, como el cambio del cepillo cilíndrico principal de barrido, no se necesitan herramientas. No es necesario reajustar el rodillo con alojamiento oscilante en ningún momento y aun así elimina toda la suciedad sin dejar restos incluso con suelos irregulares. El acceso a los componentes internos del equipo es posible sin problemas y sin necesidad de herramientas gracias a la cubierta de apertura amplia. El usuario puede limpiar el filtro de polvo cómodamente desde su asiento. Muy cómodo resulta también llevar otros utensilios de limpieza adicionales en el equipo gracias a nuestro sistema integrado Home-Base.