Barredora-aspiradora KM 120/250 R D Classic
La KM 120/250 R D Classic es el equipo básico de la gama de barredoras industriales. Robusta, de bajo consumo, potente y equipada con un motor de tracción diésel totalmente hidráulico.
Para nuestra potente barredora industrial KM 120/250 R D Classic no hay terreno difícil que se le resista. La construcción robusta, el gran depósito para la suciedad y el resistente filtro de bolsa con motor vibratorio la convierten en la opción ideal para aplicaciones duras en entornos con mucho polvo, como p. ej. obras, industria procesadora de metales o fundiciones. El equipo, de propulsión por diésel con transmisión trasera totalmente hidráulica y sistema de barrido, se ha concebido preferiblemente para exteriores y convence además por su facilidad de manejo, mantenimiento y servicio. Gracias al sistema Flexible Footprint integrado, los cepillos se adaptan perfectamente al suelo y, junto con el principio de recogedor, consiguen excelentes resultados de limpieza tanto con suciedad fina como basta. Sin olvidar el posterior vaciado en alto hidráulico, que garantiza un vaciado muy cómodo de la suciedad eliminada.
Características y ventajas
Estructura robusta del equipo para un trabajo seguroPermite aplicaciones en condiciones externas extremas. Prolonga la vida útil de los componentes y del equipo. La lámpara de advertencia omnidireccional incluida de serie mejora la seguridad para el usuario y para el medio ambiente.
Amplio filtro de bolsa con motor de vibraciónLa gran superficie de filtrado garantiza un trabajo sin polvo. Limpieza eficaz de los filtros con motor de vibración. Apto para cantidades de polvo especialmente grandes.
Manejo, mantenimiento y servicio extremadamente sencillosTecnología sin complicaciones con componentes probados. El fácil acceso al compartimento del motor ofrece un mantenimiento y un servicio rápidos y sencillos. Cambio del cepillo cilíndrico principal de barrido y del filtro de bolsa sin necesidad de herramientas.
Principio de recogedor
- Garantiza unos resultados de limpieza adecuados incluso con suciedad fina.
- Recogida de suciedad gruesa sin esfuerzo.
- Escasa formación de polvo.
Sistema Footprint flexible
- Resultados de barrido excepcionales.
- Escaso desgaste de los cepillos.
- Adaptación óptima de los cepillos a distintas superficies.
Vaciado en alto hidráulico
- Vaciado sencillo y seguro de la suciedad.
- Cómodo vaciado en alto, con una altura de hasta 1,42 metros.
Tracción trasera hidráulica con neumáticos de goma maciza
- Gran agilidad y facilidad de manejo, incluso en espacios reducidos.
- Permite una conducción segura sobre objetos afilados de metal o de vidrio.
- El caucho macizo impide el aplanamiento de los neumáticos.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de accionamiento
|Diésel
|Tracción
|Motor de 4 tiempos
|Fabricante del motor
|Yanmar
|Accionamiento – Potencia (kW)
|15,8
|Máximo rendimiento en superficie (m²/h)
|10800
|Ancho de trabajo (mm)
|900
|Ancho útil con 1 cepillo lateral (mm)
|1200
|Ancho útil con dos cepillos laterales (mm)
|1500
|Depósito de suciedad (l)
|250
|Capacidad ascensional (%)
|18
|Velocidad de trabajo (km/h)
|9
|Superficie de filtrado (m²)
|6
|Peso (con accesorios) (kg)
|883
|Peso, listo para el uso (kg)
|800
|Peso con embalaje incluido (kg)
|883
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|2082 x 1250 x 1450
Scope of supply
- Filtro de bolsa
- Ruedas, caucho macizo
Equipamiento
- Limpieza del filtro manual
- Cepillo cilíndrico principal de barrido regulable
- Cepillo cilíndrico principal de barrido oscilante
- Servodirección
- Regulación del caudal de aspiración
- Principio de recogedor
- Tracción hacia delante
- Tracción hacia atrás
- Aspiración
- Vaciado en alto hidr.
- Aplicación en exteriores
- Contador de horas de funcionamiento
- Función de barrido, desconectable
- Cepillos laterales, movimiento automático
Videos
Accesorios
