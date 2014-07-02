Barredora KM 70/30 C Bp Pack Adv
Con filtro plegado plano y aspiración de polvo fino para levantar poco polvo al barrer, así como accionamiento eléctrico del cepillo cilíndrico de barrido y del cepillo lateral, barredora manual es ideal para una limpieza cómoda en interiores y exteriores.
La KM 70/30 C es la sucesora de la KSM 690. Este desarrollo se basa en la exitosa KM 70/20 C con todas sus destacadas características. La KM 70/30 C Bp cuenta con un cepillo cilíndrico principal de barrido y un cepillo lateral accionados eléctricamente, p. ej. para barrer rincones. La altura del asa de empuje se puede regular en 3 posiciones, es plegable y permite un manejo cómodo. La altura del cepillo cilíndrico de barrido y el cepillo lateral se puede regular fácilmente. El cepillo cilíndrico de barrido se regula rápidamente mediante un asa con 6 posiciones de enclavamiento. La batería de 12 V y el correspondiente cargador (230 V con conector Schuko) están integrados en el equipo.
Características y ventajas
Asa de empuje ajustableGran ergonomía gracias al triple ajuste. Posición de estacionamiento que ahorra espacio gracias a la función de plegado.
Concepto de funcionamiento EASY OperationConmutador de programas de fácil comprensión.
Fácil de transportarLas asas de transporte delante y detrás facilitan el transporte y su carga a un vehículo. Las ruedas traseras sobresalientes facilitan el transporte en el caso de escaleras
Aspiración de polvo fino (solo en la versión Adv)
- Activo aspirador de accionamiento eléctrico para aspirar el polvo fino del depósito para la suciedad.
- Desconectable para barrer suelos mojados.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de accionamiento
|manual
|Accionamiento – Potencia (V/W)
|12 / 195
|Máximo rendimiento en superficie (m²/h)
|2800
|Ancho de trabajo (mm)
|480
|Ancho útil con 1 cepillo lateral (mm)
|700
|Volumen del depósito bruto/neto (l)
|42 / 30
|Superficie de filtrado (m²)
|0,61
|Tiempo de funcionamiento (h)
|2,5
|Capacidad de las baterías (h)
|máx. 2,5
|Tiempo de carga de la batería (h)
|12
|Color
|antracita
|Peso (con accesorios) (kg)
|48
|Peso, listo para el uso (kg)
|47
|Peso del embalaje (kg)
|54,9
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|1200 / 770 / 1050
Scope of supply
- Filtro para polvo fino
- Filtro plegado plano: Papel
- Batería y cargador para montaje a bordo incluidos
Equipamiento
- Accionamiento del cepillo cilíndrico eléctrico
- Cepillo cilíndrico principal de barrido regulable
- Limpieza del filtro manual
- Asa de empuje plegable
- Principio de recogedor
- Aspiración
- Aplicación en exteriores
- Aplicación en interiores
