Con filtro plegado plano y aspiración de polvo fino para levantar poco polvo al barrer, así como accionamiento eléctrico del cepillo cilíndrico de barrido y del cepillo lateral, barredora manual es ideal para una limpieza cómoda en interiores y exteriores.

La KM 70/30 C es la sucesora de la KSM 690. Este desarrollo se basa en la exitosa KM 70/20 C con todas sus destacadas características. La KM 70/30 C Bp cuenta con un cepillo cilíndrico principal de barrido y un cepillo lateral accionados eléctricamente, p. ej. para barrer rincones. La altura del asa de empuje se puede regular en 3 posiciones, es plegable y permite un manejo cómodo. La altura del cepillo cilíndrico de barrido y el cepillo lateral se puede regular fácilmente. El cepillo cilíndrico de barrido se regula rápidamente mediante un asa con 6 posiciones de enclavamiento. La batería de 12 V y el correspondiente cargador (230 V con conector Schuko) están integrados en el equipo.

Características y ventajas
Asa de empuje ajustable
Asa de empuje ajustable
Gran ergonomía gracias al triple ajuste. Posición de estacionamiento que ahorra espacio gracias a la función de plegado.
Concepto de funcionamiento EASY Operation
Concepto de funcionamiento EASY Operation
Conmutador de programas de fácil comprensión.
Fácil de transportar
Fácil de transportar
Las asas de transporte delante y detrás facilitan el transporte y su carga a un vehículo. Las ruedas traseras sobresalientes facilitan el transporte en el caso de escaleras
Aspiración de polvo fino (solo en la versión Adv)
  • Activo aspirador de accionamiento eléctrico para aspirar el polvo fino del depósito para la suciedad.
  • Desconectable para barrer suelos mojados.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tipo de accionamiento manual
Accionamiento – Potencia (V/W) 12 / 195
Máximo rendimiento en superficie (m²/h) 2800
Ancho de trabajo (mm) 480
Ancho útil con 1 cepillo lateral (mm) 700
Volumen del depósito bruto/neto (l) 42 / 30
Superficie de filtrado (m²) 0,61
Tiempo de funcionamiento (h) 2,5
Capacidad de las baterías (h) máx. 2,5
Tiempo de carga de la batería (h) 12
Color antracita
Peso (con accesorios) (kg) 48
Peso, listo para el uso (kg) 47
Peso del embalaje (kg) 54,9
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 1200 / 770 / 1050

Scope of supply

  • Filtro para polvo fino
  • Filtro plegado plano: Papel
  • Batería y cargador para montaje a bordo incluidos

Equipamiento

  • Accionamiento del cepillo cilíndrico eléctrico
  • Cepillo cilíndrico principal de barrido regulable
  • Limpieza del filtro manual
  • Asa de empuje plegable
  • Principio de recogedor
  • Aspiración
  • Aplicación en exteriores
  • Aplicación en interiores
