Barredora-aspiradora KM 75/40 W Bp
Compacta, maniobrable y sencilla de manejar: nuestra barredora-aspiradora con acompañante a batería KM 75/40 W Bp es ideal para la limpieza de superficies a partir de aprox. 600 m² en interiores. Los Kits de Baterías NO están incluídos y deben pedirse aparte.
Nuestra barredora-aspiradora con acompañante KM 75/40 W Bp convence por su concepto de equipamiento inteligente, su manejo fácil y sus excelentes resultados de limpieza en interiores a partir de aprox. 600 metros cuadrados. Esto permite el principio probado de barrido por encima del cabezal con cepillo lateral adicional, ajuste de barrido sin herramientas y cepillo cilíndrico principal de barrido sustituible y ajustable sin herramientas. El eficaz conjunto de aspiración de polvo de alto rendimiento y la limpieza mecánica del filtro plegado plano de poliéster permiten trabajar prácticamente sin polvo. Los suelos duros, por ejemplo en naves de almacenamiento o producción, se limpian de forma rápida, eficiente y sin ruido. Con el kit para limpiar alfombras opcional esto también es aplicable a los suelos textiles. Asimismo, la tracción integrada con velocidad de barrido de ajuste gradual, el concepto EASY Operation intuitivo e inteligente y el depósito de suciedad de 40 litros móvil con sistema de carro también permiten realizar trabajos de limpieza durante un período prolongado y sin fatiga para el usuario. Se debe tener en cuenta que en esta variante de la barredora-aspiradora la batería y el cargador no están incluidos en el equipo de serie.
Características y ventajas
Depósito para la suciedad con empuñadura de carritoCómoda extracción y fácil vaciado del depósito mediante asas empotradas. Rápida eliminación de residuos.
Potente sistema de filtros con limpieza mecánica del filtro1,8 m² de superficie de filtrado para unos intervalos de trabajo prolongados. Larga vida útil gracias al material de poliéster lavable. Limpieza mecánica del filtro con empuñadura ergonómica.
Concepto de funcionamiento EASY OperationManejo sencillo y cómodo gracias a una disposición práctica de todos los elementos de control. Símbolos estandarizados para todas las barredoras de Kärcher.
Mantenimiento muy fácil
- Cambio del cepillo cilíndrico de barrido y de los filtros sin herramientas para un mantenimiento en cualquier parte.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de accionamiento
|Eléctrica
|Accionamiento
|motor de corriente continua
|Accionamiento – Potencia (V/W)
|24 / 400
|Máximo rendimiento en superficie (m²/h)
|3375
|Ancho de trabajo (mm)
|550
|Ancho útil con 1 cepillo lateral (mm)
|750
|Depósito de suciedad (l)
|40
|Capacidad ascensional (%)
|12
|Velocidad de trabajo (km/h)
|4,5
|Superficie de filtrado (m²)
|1,8
|Capacidad de las baterías (h)
|máx. 2,5
|Peso (con accesorios) (kg)
|78
|Peso, listo para el uso (kg)
|125
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|1430 x 780 x 1180
Scope of supply
- Filtro plegado plano: de poliéster
Equipamiento
- Limpieza del filtro manual
- Tracción hacia delante
- Cepillo cilíndrico principal de barrido regulable
- Depósito para la suciedad, móvil
- Trampilla para suciedad gruesa
- Asa de empuje plegable
- Principio de barrido por encima del cabezal
- Aspiración
- Indicador de batería
- Regulación del caudal de aspiración
- Cepillo lateral, elevable / ajustable
