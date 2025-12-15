Barredora-aspiradora KM 75/40 W Bp

Compacta, maniobrable y sencilla de manejar: nuestra barredora-aspiradora con acompañante a batería KM 75/40 W Bp es ideal para la limpieza de superficies a partir de aprox. 600 m² en interiores. Los Kits de Baterías NO están incluídos y deben pedirse aparte.

Nuestra barredora-aspiradora con acompañante KM 75/40 W Bp convence por su concepto de equipamiento inteligente, su manejo fácil y sus excelentes resultados de limpieza en interiores a partir de aprox. 600 metros cuadrados. Esto permite el principio probado de barrido por encima del cabezal con cepillo lateral adicional, ajuste de barrido sin herramientas y cepillo cilíndrico principal de barrido sustituible y ajustable sin herramientas. El eficaz conjunto de aspiración de polvo de alto rendimiento y la limpieza mecánica del filtro plegado plano de poliéster permiten trabajar prácticamente sin polvo. Los suelos duros, por ejemplo en naves de almacenamiento o producción, se limpian de forma rápida, eficiente y sin ruido. Con el kit para limpiar alfombras opcional esto también es aplicable a los suelos textiles. Asimismo, la tracción integrada con velocidad de barrido de ajuste gradual, el concepto EASY Operation intuitivo e inteligente y el depósito de suciedad de 40 litros móvil con sistema de carro también permiten realizar trabajos de limpieza durante un período prolongado y sin fatiga para el usuario. Se debe tener en cuenta que en esta variante de la barredora-aspiradora la batería y el cargador no están incluidos en el equipo de serie.

Características y ventajas
Barredora-aspiradora KM 75/40 W Bp: Depósito para la suciedad con empuñadura de carrito
Depósito para la suciedad con empuñadura de carrito
Cómoda extracción y fácil vaciado del depósito mediante asas empotradas. Rápida eliminación de residuos.
Barredora-aspiradora KM 75/40 W Bp: Potente sistema de filtros con limpieza mecánica del filtro
Potente sistema de filtros con limpieza mecánica del filtro
1,8 m² de superficie de filtrado para unos intervalos de trabajo prolongados. Larga vida útil gracias al material de poliéster lavable. Limpieza mecánica del filtro con empuñadura ergonómica.
Barredora-aspiradora KM 75/40 W Bp: Concepto de funcionamiento EASY Operation
Concepto de funcionamiento EASY Operation
Manejo sencillo y cómodo gracias a una disposición práctica de todos los elementos de control. Símbolos estandarizados para todas las barredoras de Kärcher.
Mantenimiento muy fácil
  • Cambio del cepillo cilíndrico de barrido y de los filtros sin herramientas para un mantenimiento en cualquier parte.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tipo de accionamiento Eléctrica
Accionamiento motor de corriente continua
Accionamiento – Potencia (V/W) 24 / 400
Máximo rendimiento en superficie (m²/h) 3375
Ancho de trabajo (mm) 550
Ancho útil con 1 cepillo lateral (mm) 750
Depósito de suciedad (l) 40
Capacidad ascensional (%) 12
Velocidad de trabajo (km/h) 4,5
Superficie de filtrado (m²) 1,8
Capacidad de las baterías (h) máx. 2,5
Peso (con accesorios) (kg) 78
Peso, listo para el uso (kg) 125
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 1430 x 780 x 1180

Scope of supply

  • Filtro plegado plano: de poliéster

Equipamiento

  • Limpieza del filtro manual
  • Tracción hacia delante
  • Cepillo cilíndrico principal de barrido regulable
  • Depósito para la suciedad, móvil
  • Trampilla para suciedad gruesa
  • Asa de empuje plegable
  • Principio de barrido por encima del cabezal
  • Aspiración
  • Indicador de batería
  • Regulación del caudal de aspiración
  • Cepillo lateral, elevable / ajustable
Barredora-aspiradora KM 75/40 W Bp
Videos
Accesorios
Encontrar pieza

Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.

¿Necesitas ayuda? Hable con un experto.

Proveemos asistencia especializada y sin costo para que encuentres la solución más adecuada.

Te ayudaremos a entender cual es el mejor equipo de limpieza para tus necesidades.

Nuestro equipo está a las órdenes.



Solicite su consulta gratis
Equipamentos para soluções de limpeza industrial