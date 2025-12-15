Barredora-aspiradora KM 75/40 W G

Accionada por un motor de gasolina de bajas emisiones con velocidad de barrido de ajuste gradual: barredora-aspiradora con acompañante KM 75/40 W G compacta y maniobrable de Kärcher para exteriores.

Nuestra barredora-aspiradora con acompañante KM 75/40 W G está accionada por un motor de gasolina Kohler de 3,3 kW fiable, de bajas emisiones y de alto rendimiento que evidentemente cumple todas las directrices vigentes en materia de gases de escape. Por este motivo, es ideal para la limpieza rápida y a fondo de superficies exteriores a partir de aprox. 600 metros cuadrados como, por ejemplo, aparcamientos, patios de colegio o también en zonas municipales. Los mejores resultados de limpieza se obtienen gracias al principio de barrido por encima del cabezal con cepillo lateral adicional, ajuste de barrido sin herramientas y cepillo cilíndrico principal de barrido sustituible y ajustable sin herramientas. La potente aspiración evita el levantamiento de polvo de forma eficaz y la limpieza efectiva del filtro plegado plano garantiza una potencia de aspiración constante. El concepto EASY Operation intuitivo y sofisticado, el depósito de suciedad móvil de 40 litros con sistema de carro y la tracción integrada con velocidad de barrido de ajuste gradual ofrecen una máxima comodidad al usuario y permiten períodos de trabajo largos y sin fatiga con la KM 75/40 W G extremadamente compacta y maniobrable.

Características y ventajas
Barredora-aspiradora KM 75/40 W G: Depósito para la suciedad con empuñadura de carrito
Depósito para la suciedad con empuñadura de carrito
Cómoda extracción y fácil vaciado del depósito mediante asas empotradas. Rápida eliminación de residuos.
Barredora-aspiradora KM 75/40 W G: Potente sistema de filtros con limpieza mecánica del filtro
Potente sistema de filtros con limpieza mecánica del filtro
1,8 m² de superficie de filtrado para unos intervalos de trabajo prolongados. Larga vida útil gracias al material de poliéster lavable. Limpieza mecánica del filtro con empuñadura ergonómica.
Barredora-aspiradora KM 75/40 W G: Mantenimiento sencillo
Mantenimiento sencillo
Cambio sin herramientas de filtro y cepillo cilíndrico de barrido para un mantenimiento flexible en cualquier lugar.
Concepto de funcionamiento EASY Operation
  • Manejo sencillo y cómodo gracias a una disposición práctica de todos los elementos de control.
  • Símbolos estandarizados para todas las barredoras de Kärcher.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tipo de accionamiento Gasolina
Accionamiento Motor de 4 tiempos
Fabricante del motor Kohler
Accionamiento – Potencia (W) 3300
Máximo rendimiento en superficie (m²/h) 3375
Ancho de trabajo (mm) 550
Ancho útil con 1 cepillo lateral (mm) 750
Depósito de suciedad (l) 40
Capacidad ascensional (%) 15
Velocidad de trabajo (km/h) 4,5
Superficie de filtrado (m²) 1,8
Peso (con accesorios) (kg) 84,9
Peso, listo para el uso (kg) 84
Peso con embalaje incluido (kg) 94,6
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 1430 x 750 x 1190

Scope of supply

  • Filtro plegado plano: de poliéster

Equipamiento

  • Limpieza del filtro manual
  • Tracción hacia delante
  • Cepillo cilíndrico principal de barrido regulable
  • Depósito para la suciedad, móvil
  • Trampilla para suciedad gruesa
  • Asa de empuje plegable
  • Principio de barrido por encima del cabezal
  • Aspiración
  • Potente tracción
  • Aplicación en exteriores
  • Regulación del caudal de aspiración
  • Cepillo lateral, elevable / ajustable
