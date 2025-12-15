Barredora-aspiradora KM 75/40 W G
Accionada por un motor de gasolina de bajas emisiones con velocidad de barrido de ajuste gradual: barredora-aspiradora con acompañante KM 75/40 W G compacta y maniobrable de Kärcher para exteriores.
Nuestra barredora-aspiradora con acompañante KM 75/40 W G está accionada por un motor de gasolina Kohler de 3,3 kW fiable, de bajas emisiones y de alto rendimiento que evidentemente cumple todas las directrices vigentes en materia de gases de escape. Por este motivo, es ideal para la limpieza rápida y a fondo de superficies exteriores a partir de aprox. 600 metros cuadrados como, por ejemplo, aparcamientos, patios de colegio o también en zonas municipales. Los mejores resultados de limpieza se obtienen gracias al principio de barrido por encima del cabezal con cepillo lateral adicional, ajuste de barrido sin herramientas y cepillo cilíndrico principal de barrido sustituible y ajustable sin herramientas. La potente aspiración evita el levantamiento de polvo de forma eficaz y la limpieza efectiva del filtro plegado plano garantiza una potencia de aspiración constante. El concepto EASY Operation intuitivo y sofisticado, el depósito de suciedad móvil de 40 litros con sistema de carro y la tracción integrada con velocidad de barrido de ajuste gradual ofrecen una máxima comodidad al usuario y permiten períodos de trabajo largos y sin fatiga con la KM 75/40 W G extremadamente compacta y maniobrable.
Características y ventajas
Depósito para la suciedad con empuñadura de carritoCómoda extracción y fácil vaciado del depósito mediante asas empotradas. Rápida eliminación de residuos.
Potente sistema de filtros con limpieza mecánica del filtro1,8 m² de superficie de filtrado para unos intervalos de trabajo prolongados. Larga vida útil gracias al material de poliéster lavable. Limpieza mecánica del filtro con empuñadura ergonómica.
Mantenimiento sencilloCambio sin herramientas de filtro y cepillo cilíndrico de barrido para un mantenimiento flexible en cualquier lugar.
Concepto de funcionamiento EASY Operation
- Manejo sencillo y cómodo gracias a una disposición práctica de todos los elementos de control.
- Símbolos estandarizados para todas las barredoras de Kärcher.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de accionamiento
|Gasolina
|Accionamiento
|Motor de 4 tiempos
|Fabricante del motor
|Kohler
|Accionamiento – Potencia (W)
|3300
|Máximo rendimiento en superficie (m²/h)
|3375
|Ancho de trabajo (mm)
|550
|Ancho útil con 1 cepillo lateral (mm)
|750
|Depósito de suciedad (l)
|40
|Capacidad ascensional (%)
|15
|Velocidad de trabajo (km/h)
|4,5
|Superficie de filtrado (m²)
|1,8
|Peso (con accesorios) (kg)
|84,9
|Peso, listo para el uso (kg)
|84
|Peso con embalaje incluido (kg)
|94,6
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|1430 x 750 x 1190
Scope of supply
- Filtro plegado plano: de poliéster
Equipamiento
- Limpieza del filtro manual
- Tracción hacia delante
- Cepillo cilíndrico principal de barrido regulable
- Depósito para la suciedad, móvil
- Trampilla para suciedad gruesa
- Asa de empuje plegable
- Principio de barrido por encima del cabezal
- Aspiración
- Potente tracción
- Aplicación en exteriores
- Regulación del caudal de aspiración
- Cepillo lateral, elevable / ajustable
