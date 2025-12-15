Compacta, maniobrable, silenciosa y muy fácil de manejar: estas son las características principales de la fregadora-aspiradora con acompañante y accionada por batería BD 43/25 C con tecnología de cepillos circulares de esponja, superficie de trabajo de 43 cm y volumen del depósito de 25 l. Perfecto para superficies pequeñas y muy ocupadas, el equipo convence por su manejabilidad y permite una visión muy buena de la superficie que se debe limpiar. El sistema Easy Operation con elementos de control amarillos hace que la BD 43/25 C sea manejable sin problemas incluso para personas sin formación para tal efecto. Igual de fácil resulta limpiar el equipo. Recomendamos el equipo para una limpieza a fondo y una limpieza de mantenimiento económicas de superficies de hasta 900 m². Opcionalmente se encuentran a disposición patines traseros de aspiración rectos o curvos, que deben pedirse por separado.do.