Fregadora-aspiradora BD 43/25 C Classic Bp

Accionada por batería y rentable: la fregadora-aspiradora BD 43/25 C con tecnología de cepillos circulares de esponja consigue limpiar hasta 1700 m²/h. Para la limpieza a fondo y la limpieza de mantenimiento de superficies de hasta 900 m². Los Kits de Baterías NO están incluídos y deben pedirse aparte.

Compacta, maniobrable, silenciosa y muy fácil de manejar: estas son las características principales de la fregadora-aspiradora con acompañante y accionada por batería BD 43/25 C con tecnología de cepillos circulares de esponja, superficie de trabajo de 43 cm y volumen del depósito de 25 l. Perfecto para superficies pequeñas y muy ocupadas, el equipo convence por su manejabilidad y permite una visión muy buena de la superficie que se debe limpiar. El sistema Easy Operation con elementos de control amarillos hace que la BD 43/25 C sea manejable sin problemas incluso para personas sin formación para tal efecto. Igual de fácil resulta limpiar el equipo. Recomendamos el equipo para una limpieza a fondo y una limpieza de mantenimiento económicas de superficies de hasta 900 m². Opcionalmente se encuentran a disposición patines traseros de aspiración rectos o curvos, que deben pedirse por separado.do.

Características y ventajas
Fregadora-aspiradora BD 43/25 C Classic Bp: Elementos de control robustos
Elementos de control robustos
Desarrollado para el uso diario. Equipo robusto, de larga vida útil y fiable.
Fregadora-aspiradora BD 43/25 C Classic Bp: Manejo sencillo gracias al panel Easy Operation
Manejo sencillo gracias al panel Easy Operation
Símbolos autoexplicativos y panel de control sinóptico. Válvula magnética para la parada de agua automática tras soltar el dispositivo de «hombre muerto». Manejo sencillo del equipo gracias a los escasos elementos de control amarillos.
Fregadora-aspiradora BD 43/25 C Classic Bp: Equipo pequeño y compacto
Equipo pequeño y compacto
Muy manejable y fácil de maniobrar. Buena visibilidad de la superficie que se debe limpiar.
Gran compartimento de baterías para todos los tipos de baterías convencionales
  • Compartimento de baterías de acceso sencillo para el cambio de baterías.
  • También adecuado para el trabajo por turnos.
Sistema de estación base
  • Posibilidad de colocar ganchos, depósitos, mopas, etc.
  • Pueden transportarse utensilios de limpieza adicionales.
Modelo básico económico en la gama de 25 hasta 35 l
  • Muy buena relación precio-potencia.
  • Reducido a lo más importante.
Elementos de control amarillos y muy visibles
  • Los elementos de control amarillos facilitan el manejo y acortan el periodo de programación.
Patín trasero de aspiración recto o curvo disponible
  • Permite un ajuste óptimo a las condiciones del suelo.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tipo de accionamiento Batería
Tracción Avance mediante rotación de los cepillos
Ancho útil de los cepillos (mm) 430
Ancho útil al aspirar. (mm) 750
Depósito de agua limpia/sucia (l) 25 / 25
Rendimiento en superficie teórico (m²/h) 1720
Rendimiento en superficie práctico (m²/h) 1250
Batería (V) 24
Capacidad de las baterías (h) máx. 2
Velocidad de rotación de cepillos. (rpm) 180
Presión de apriete de cepillos. (g/cm²/kg) 30 - 40 / 22,5 - 28
Consumo de agua (l/min) máx. 2,7
Capacidad de absorción (W) 1100
Color antracita
Peso sin accesorios (kg) 44
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 1135 x 520 x 1025

Scope of supply

  • Cepillo circular: 1 Unidad(es)
  • tobera, forma de V

Equipamiento

  • Depósito de agua integrado y depósito de agua extraible.
Fregadora-aspiradora BD 43/25 C Classic Bp
Videos
Accesorios
Encontrar pieza

Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.