Fregadora-aspiradora BD 50/50 C Ep

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tipo de accionamiento Alimentación de red
Tracción Motor de cepillos
Ancho útil de los cepillos (mm) 510
Ancho útil al aspirar. (mm) 850
Depósito de agua limpia/sucia (l) 50 / 50
Velocidad de rotación de cepillos. (rpm) 155
Presión de apriete de cepillos. (g/cm²) 27,3
Número de fases de corriente (Ph) 1
Tensión (V) 220
Frecuencia (Hz) 50
Color antracita
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 1185 x 540 x 1000

Scope of supply

  • Cepillo circular: 1 Unidad(es)
  • Ruedas de transporte.
  • tobera, forma de V
  • Tobera robusta de fundición de aluminio

Equipamiento

  • Modo de construcción de depósito dentro del depósito
  • Depósito de agua integrado y depósito de agua extraible.
  • Indicador de nivel de agua limpia: Por presión del agua
  • Tipo de labios de aspiración: Caucho natural
  • Concepto de codificación por colores y de manejo de Kärcher
  • Interruptor selector de servicio Easy Operation
Accesorios
