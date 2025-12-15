Fregadora-aspiradora BD 70/75 W Classic Bp

Ancho útil de los cepillos (mm) 705
Ancho útil al aspirar. (mm) 1030
Depósito de agua limpia/sucia (l) 75 / 75
Capacidad de las baterías (h) máx. 4
Velocidad de rotación de cepillos. (rpm) 180
Presión de apriete de cepillos. (g/cm²) 24,4 - 34
Nivel de presión acústica (dB/A) 63
Tensión (V) 24
Capacidad de absorción (W) 1850
Peso sin accesorios (kg) 100
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 1445 x 750 x 1065

Scope of supply

  • Cepillo circular: 2 Unidad(es)
  • tobera, acodada

Equipamiento

  • Potente tracción
