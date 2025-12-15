Fregadora-aspiradora BR 40/10 C Ep Adv

BR 40/10 C: el equipo más económico de su gama. Este equipo compacto y potente dispone de un ancho útil de 400 mm y un depósito con capacidad de 10 l. La variante Advance incluye ruedas de transporte adicionales y ajuste continuo de presión de apriete de los cepillos.

Se trata de una fregadora-aspiradora compacta de uso flexible. Permite fregar y aspirar en ambas direcciones y de forma silenciosa. Incluye un asa de empuje plegable y depósitos desmontables, que se pueden transportar fácilmente gracias a su asa con dispositivo de fijación. Los cepillos y los labios de aspiración se cambian sin herramientas en cuestión de segundos.

Características y ventajas
Potente y rápida
  • Dos cepillos cilíndricos con una gran velocidad de giro y una elevada presión de apriete.
  • Los dos labios de aspiración recogen el agua tanto hacia adelante como hacia atrás.
  • El suelo se puede pisar de nuevo inmediatamente.
Reducida altura para la limpieza por debajo de los muebles
  • La limpieza por debajo de los muebles no supone ningún problema.
  • El asa de empuje puede orientarse en ambos sentidos.
  • Con objetos muy bajos, también puede extraerse el depósito.
Mantenimiento sencillo
  • Los labios de aspiración y los cepillos se pueden cambiar fácilmente y sin necesidad de herramientas.
  • El tubo distribuidor de agua se puede desmontar fácilmente y limpiar, según las necesidades.
  • Todos los componentes eléctricos son de acceso fácil y rápido.
Asa ergonómica
  • Para brindar un mayor confort de funcionamiento.
  • Con control integrado para el caudal de agua y el cepillo.
  • Perfecta para transportar y guardar el equipo.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tipo de accionamiento Alimentación de red
Ancho útil de los cepillos (mm) 400
Ancho útil al aspirar. (mm) 400
Depósito de agua limpia/sucia (l) 10 / 10
Rendimiento en superficie teórico (m²/h) 400
Rendimiento en superficie práctico (m²/h) 300
Velocidad de rotación de cepillos. (rpm) 1100
Presión de apriete de cepillos. (g/cm²/kg) 100 - 200 / 20 - 30
Consumo de agua (l/min) 1
Nivel de presión acústica (dB/A) máx. 75
Tensión (V) 220 / 240
Frecuencia (Hz) 50
Capacidad de absorción (W) máx. 2300
Color antracita
Peso sin accesorios (kg) 35,5
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 520 x 470 x 1150

Scope of supply

  • Cepillo cilíndrico: 2 Unidad(es)
  • Ruedas de transporte.
  • 2 toberas rectas: 1 Unidad(es)

Equipamiento

  • Depósito de agua integrado y depósito de agua extraible.
  • Alimentación de red
  • Presión de apriete variable
Fregadora-aspiradora BR 40/10 C Ep Adv
Fregadora-aspiradora BR 40/10 C Ep Adv
Videos
Accesorios
Encontrar pieza

Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.