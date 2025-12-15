Fregadora-aspiradora B 300 R I

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tracción Motor de propulsión
Ancho útil de los cepillos (mm) 1045
Depósito de agua limpia/sucia (l) 300 / 300
Depósito de suciedad (l) 180
Tipo de baterías Batería de arranque
Batería (V/Ah) 12 / 80
Capacidad ascensional (%) 12
Velocidad de rotación de cepillos. (rpm) 460
Presión de apriete de cepillos. (kg) 25 - 150
Consumo de agua (l/min) máx. 12
Nivel de presión acústica (dB/A) 92
Peso total permitido (kg) 2635
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 2490 x 1570 x 1860
Fregadora-aspiradora B 300 R I
Fregadora-aspiradora B 300 R I
Fregadora-aspiradora B 300 R I
Fregadora-aspiradora B 300 R I
Videos
Accesorios
Encontrar pieza

Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.

¿Necesitas ayuda? Hable con un experto.

Proveemos asistencia especializada y sin costo para que encuentres la solución más adecuada.

Te ayudaremos a entender cual es el mejor equipo de limpieza para tus necesidades.

Nuestro equipo está a las órdenes.



Solicite su consulta gratis
Equipamentos para soluções de limpeza industrial