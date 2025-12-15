Fregadora-aspiradora B 90 R Classic Bp
La fregadora aspiradora con conductor accionada por batería B 90 R Classic Bp convence por su diseño compacto, gran flexibilidad, mayor volumen del depósito y ancho útil variable (55, 65, 75 cm).
¡La alternativa manejable a cualquier equipo «walk behind» de gran tamaño! La fregadora aspiradora con conductor B 90 R Classic Bp es un equipo de la nueva generación de cabezales de cepillos. Los cabezales de cepillos cilíndricos y circulares se pueden ajustar en distintos anchos útiles (55-75 cm). El accionamiento de los cepillos se realiza mediante un soporte en estrella. Con un radio de viraje de solo 1,6 m, este equipo es muy flexible y ofrece una excelente maniobrabilidad. Además, el equipo presenta un depósito de mayor capacidad que se puede llenar de agua limpia con suma facilidad. Gracias a sus dimensiones compactas, este equipo se puede cargar sin problemas y transportar, por ejemplo, en ascensores. Los orificios del compartimento de baterías aseguran una ventilación adecuada, incluso durante usos prolongados. Un filtro plegado plano adicional protege la turbina de la corrosión.
Características y ventajas
Extraordinariamente maniobrableGracias a su diseño corto y estrecho, el equipo es muy manejable y puede maniobrarse fácilmente a pesar del gran volumen de agua. El mecanismo de dirección de 90º permite realizar una maniobra de viraje inmediatamente. Se adhiere al suelo perfectamente gracias a su bajo centro de gravedad.
Manejo sencilloLas funciones básicas se gestionan de forma sencilla desde el interruptor EASY. En el display aparecen las horas de servicio. Además, con los cepillos cilíndricos puede ahorrarse agua y detergente.
Tiempo prolongado de marchaGran compartimento para una gran capacidad de batería. Baterías de gel sin mantenimiento en las variantes Pack.
Reemplazo en un abrir y cerrar de ojos
- En caso necesario, el cabezal de cepillos puede ser reemplazado por otro rápidamente y sin herramientas.
- Los rodillos de los cabezales R se cambian en un abrir y cerrar de ojos.
- En los cabezales D, los cepillos o el plato impulsor de la esponja pueden expulsarse pisando el pedal.
Patín trasero de aspiración recto o curvo
- Para un sistema de aspiración óptimo en cualquier tipo de suelo. (Solicítese por separado).
Compartimiento de baterías grande
- Para el uso óptimo de baterías mayores, para usos más largos todavía.
Buena capacidad ascensional y altura libre sobre el suelo
- Para transportar y cargar con facilidad.
Filtro plegado plano libre de corrosión
- Para evitar un fallo prematuro de la turbina.
Diseño constructivo corto y estrecho
- Muy manejable y fácil de maniobrar (a pesar de su gran volumen útil).
Llenado rápido (opcional)
- Para un llenado automático de agua limpia.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de accionamiento
|Batería
|Tracción
|Motor de propulsión
|Ancho útil de los cepillos (mm)
|550 - 750
|Ancho útil al aspirar. (mm)
|850 - 940
|Depósito de agua limpia/sucia (l)
|90 / 90
|Batería (V)
|24
|Capacidad de las baterías (h)
|máx. 3,5
|Presión de apriete de cepillos. (g/cm²/kg)
|20 - 315 / 28 - 37
|Consumo de agua (l/min)
|3,5
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|69
|Capacidad de absorción (W)
|2200
|Peso total permitido (kg)
|460
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|1450 x 800 x 1200
Equipamiento
- Potente tracción
- Detención automática de agua
Accesorios
Encontrar pieza
