Fregadora-aspiradora BD 50/70 R Classic Bp

Para el rendimiento de superficie de hasta 2000 m² por hora: la fregadora-aspiradora con conductor BD 50/70 R Classic con funcionamiento por baterías y con cepillo circular. Los Kits de Baterías NO están incluídos y deben pedirse aparte.

El manejo extremadamente sencillo mediante elementos de control codificados por colores es una de las características principales de nuestra fregadora-aspiradora con conductor BD 50/70 R Classic con funcionamiento por baterías. Su diseño compacto y delgado facilita el manejo y el transporte y proporciona un alto grado de maniobrabilidad y agilidad. Así, el equipo de la gama de 70 l es una buena alternativa para los equipos «walk behind». Este concepto se complementa con unos detalles útiles, como la estación base, que está equipada con un gancho que permite llevar el equipo de limpieza manual, o el soporte disponible opcionalmente para un saco de basura, además de una mopa de barrido previo. Tenga en cuenta que las baterías y el cargador se deben pedir por separado.

Características y ventajas
Fregadora-aspiradora BD 50/70 R Classic Bp: Manejo sencillo
Manejo sencillo
Símbolos autoexplicativos y panel de control sinóptico. Fases de preparación cortas. Manejo sencillo del equipo gracias a los escasos elementos de control amarillos.
Fregadora-aspiradora BD 50/70 R Classic Bp: Tecnología de cepillos circulares
Tecnología de cepillos circulares
Diseño robusto con cabezal de cepillo circular integrado. Rendimiento de superficie elevado gracias al gran ancho útil. Cambio de cepillos mediante un pedal.
Fregadora-aspiradora BD 50/70 R Classic Bp: Diseño compacto y estrecho
Diseño compacto y estrecho
Equipo especialmente manejable. Buena visibilidad de la superficie que se debe limpiar. Fácil transporte
Accesorios opcionales: mopa de barrido previo
  • Recoge la suciedad seca y, de este modo, ayuda en el proceso de limpieza.
  • Ayuda a evitar las obstrucciones del canal de aspiración.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tipo de accionamiento Batería
Tracción Motor de propulsión
Ancho útil de los cepillos (mm) 510
Ancho útil al aspirar. (mm) 850
Depósito de agua limpia/sucia (l) 70 / 75
Rendimiento en superficie teórico (m²/h) 2805
Rendimiento en superficie práctico (m²/h) 2000
Batería (V) 24
Capacidad de las baterías (h) máx. 2,5
Velocidad de rotación de cepillos. (rpm) 180
Presión de apriete de cepillos. (g/cm²/kg) 13 / 20
Ancho de giro del pasillo (mm) 1650
Consumo de agua (l/min) máx. 2,3
Capacidad de absorción (W) 1400
Peso total permitido (kg) 345
Peso sin accesorios (kg) 112
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 1310 x 590 x 1060

Scope of supply

  • Cepillo circular: 1 Unidad(es)
  • tobera, forma de V

Equipamiento

  • Potente tracción
  • Detención automática de agua
  • Válvula magnética
  • Depósito de agua integrado y depósito de agua extraible.
