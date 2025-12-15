Equipo monodisco BDS 43/150 C Classic
El BDS 43/150 C Classic es un equipo monodisco muy robusto para diversos usos en la limpieza de suelos. Con un engranaje planetario sin mantenimiento y un potente motor de 1500 W.
Nuestro equipo monodisco BDS 43/150 C Classic, muy robusto, convence por su excepcional relación precio-potencia y por una enorme versatilidad en la limpieza a fondo de suelos. Gracias a su potente motor de 1500 W, es ideal tanto para suelos duros como elásticos y recubrimientos textiles, así como para lijar suelos de parqué desgastados. Su ancho útil de 430 mm hace que sea ideal para la mayoría de aplicaciones en el ámbito de la limpieza de edificios, mientras que el engranaje planetario con ruedas metálicas dentadas y resistentes al desgaste y que no requiere mantenimiento proporciona una larga vida útil y un desgaste y unos costes de mantenimiento muy inferiores en comparación con un engranaje por correa. Incluido en el equipo de serie hay un plato impulsor.
Características y ventajas
Motor potenteDiseño muy resistente y de larga vida útil. Potente y con múltiples opciones de aplicación. Gastos de servicio reducidos.
Engranaje planetario robustoFabricado con ruedas dentadas metálicas resistentes. Menor desgaste y menores costes de mantenimiento en comparación con un engranaje por correa. Elevado par de giro en comparación con el engranaje por correa. Silenciosa, de larga vida útil y sin mantenimiento.
Manejo sencilloManejo cómodo y sencillo. Muy buen equilibrio y funcionamiento silencioso.
Enchufe adicional
- Para la conexión de una unidad de aspiración que reduce la formación de polvo.
- Aumenta el rendimiento de limpieza.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de accionamiento
|Alimentación de red
|Ancho útil de los cepillos (mm)
|430
|Altura útil (mm)
|90
|Velocidad de rotación de cepillos. (rpm)
|150
|Presión de apriete de cepillos. (kg)
|43
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|66
|Tensión (V)
|220 / 240
|Frecuencia (Hz)
|50
|Color
|antracita
|Peso (con accesorios) (kg)
|44,2
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|940 x 430 x 1105
Scope of supply
- Plato impulsor
Equipamiento
- Depósito opcional: 10 l
- Alimentación de red
Campos de aplicación
- Ideal para empresas profesionales de limpieza de edificios para el uso en oficinas y edificios públicos.
- Para limpiar a fondo todas las superficies de suelo, desde suelos duros a moquetas
