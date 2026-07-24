Equipo monodisco BDS 43/Orbital C Spray
El nuevo equipo monodisco orbital BDS 43 / Orbital C Spray es adecuado para numerosas aplicaciones en la limpieza de edificios. Gracias a las boquillas de pulverización integradas sirve también para la limpieza en profundidad de alfombras.
Con un ancho útil de 43 cm y un gran abanico de aplicaciones, el nuevo equipo monodisco orbital BDS 43 / Orbital C Spray ha sido diseñado para el sector de la limpieza de edificios. El equipo combina movimientos orbitales y giratorios en una vibración constante, con lo que aumenta al máximo la eficiencia de limpieza. Para ello, el equipo cuenta con boquillas de pulverización especiales para la limpieza de alfombras, que distribuyen la cantidad exacta necesaria de la solución de limpieza por grandes superficies, lo que permite tiempos de secado cortos además de excelentes resultados de limpieza. Efecto del movimiento orbital concomitante: este equipo robusto es especialmente silencioso y estable, lo que garantiza para el usuario un elevado grado de comodidad y trabajo sin fatiga, ya sea en tareas de cepillado, decapado, pulido o cristalización.
Características y ventajas
Uso intuitivo y sencilloManejo cómodo y sencillo. Muy buen equilibrio y funcionamiento silencioso. Ayuda a evitar errores de manejo.
Modo de inversión del asaAumenta la presión sobre los cepillos de 38 hasta 55 kg. Elevada eficiencia de limpieza incluso en condiciones difíciles. Trabajo sencillo incluso en espacios estrechos.
Boquillas de pulverización regulables integradasPara un flujo de agua exacto y un elevado rendimiento en superficie. Muy buen resultado de limpieza y tiempos de secado cortos.
Movimiento rotoorbital
- Fregado excelente ahorrando hasta un 50 % de tiempo.
- Excelentes resultados de limpieza en todos los tipos de suelo.
- Reducción de costes de limpieza y formación.
Cabezal inclinable 90°
- Permite cambiar la esponja de forma fácil y rápida.
- Aumenta el confort y evita que la esponja húmeda quede sobre el suelo.
Motor potente
- Diseño muy resistente y de larga vida útil.
- Potente y con múltiples opciones de aplicación.
- Gastos de servicio reducidos.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de accionamiento
|Alimentación de red
|Ancho útil de los cepillos (mm)
|430
|Altura útil (mm)
|100
|Capacidad del depósito de agua limpia (l)
|12
|Velocidad de rotación de cepillos. (rpm)
|60
|Presión de apriete de cepillos. (kg)
|38 - 55
|Oscilaciones (O/min)
|1500
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|59
|Tensión (V)
|220 - 240
|Frecuencia (Hz)
|50
|Color
|antracita
|Peso (con accesorios) (kg)
|54,5
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|430 x 520 x 1070
Scope of supply
- Depósito: 12 l
- Plato impulsor
Equipamiento
- Alimentación de red
Videos
Campos de aplicación
- Ideal para oficinas, instalaciones de producción, comercios, hoteles, cantinas, hospitales o escuelas
Accesorios
Encontrar pieza
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.
¿Necesitas ayuda? Hable con un experto.
Proveemos asistencia especializada y sin costo para que encuentres la solución más adecuada.
Te ayudaremos a entender cual es el mejor equipo de limpieza para tus necesidades.
Nuestro equipo está a las órdenes.