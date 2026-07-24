Pulidora BDP 50/1500 C Ep
El equipo de velocidad ultraalta BDP 50/1500 C alcanza hasta un 30 % más de productividad que los equipos convencionales de alta velocidad al pulir suelos lisos de alto brillo.
La pulidora BDP 50/1500 C convence por sus dimensiones compactas y su sencillo manejo gracias a la rueda estabilizadora central. Con una velocidad de 1500 r/min, este equipo proporciona unos resultados de pulido brillantes. Los sencillos elementos de control garantizan un manejo intuitivo. El faldón perimetral impide la formación de remolinos de polvo. El polvo es recogido mediante aspiración pasiva y depositado en una bolsa de filtro textil reutilizable de aprox. 1 litro de capacidad. El equipo se mueve de forma neutra, por lo que permite salir en línea recta y alcanzar la máxima productividad. El asa regulable garantiza una altura útil cómoda y se puede levantar para guardar el equipo ocupando poco espacio. La palanca de control impide el encendido accidental del equipo y lo detiene en cuanto se suelta. El plato impulsor flotante se adapta automáticamente al tipo de suelo. Está equilibrado por muelles y asegura una presión de empuje óptima. El juego de montaje Spray Cleaning opcional garantiza que el detergente se pulverice únicamente donde sea necesario.
Características y ventajas
Aspiración de polvo integrada
- El faldón se encarga de que el polvo procedente del pulido quede debajo del equipo. Este polvo es recogido por la aspiración pasiva del depósito de polvo y de este modo se reduce la contaminación por polvo durante el pulido.
- El polvo acumulado puede eliminarse fácilmente y la bolsa de filtro puede utilizarse varias veces.
Presión de apriete automática
- El plato impulsor está montado sobre resortes. La presión de apriete se regula automáticamente y proporciona un resultado del pulido uniforme.
- El cepillo de esponja se coloca en toda la superficie y sigue las irregularidades del suelo.
Alta velocidad de pulido
- 1500 1/min proporcionan con rapidez un buen resultado del pulido.
Chasis integrado
- Trazada estable: no se «vence» a izquierda o derecha, sencillo manejo.
Tamaño compacto
- La compacta BDP 50/1500 C es extraordinariamente manejable.
Motor con accionamiento por correa
- Muy silenciosa.
Alimentación de red
- Largos intervalos de trabajo sin interrupción.
Plato impulsor del cepillo de esponja con cierre central
- Fijación segura en el centro del cepillo de esponja.
Rueda guía central
- Para trabajar cerca del borde, también hacia delante.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de accionamiento
|Alimentación de red
|Velocidad de rotación de cepillos. (rpm)
|1500
|Presión de apriete de cepillos. (g/cm²)
|4
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|56 - 61
|Tensión (V)
|230
|Frecuencia (Hz)
|50
|Color
|antracita
|Peso (con accesorios) (kg)
|35,4
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|1215 x 580 x 1115
Scope of supply
- Plato impulsor
Equipamiento
- Aspiración de polvo
- Alimentación de red
Accesorios
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