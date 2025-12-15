Hidrolimpiadora HDS 6/14 C
Limpiadora de alta presión con agua caliente de una fase HDS 6/14 C con modo eco!efficiency, pistola EASY!Force y manejo intuitivo con un solo botón.
Potente limpiadora de alta presión con agua caliente de la gama compacta HDS de Kärcher: gracias al exclusivo modo eco!efficiency, la HDS 6/14 C aúna un funcionamiento rentable y respetuoso con el medioambiente, con un extraordinario confort para el usuario. Mientras que la pistola de alta presión EASY!Force aprovecha la fuerza de retroceso del chorro a alta presión para neutralizar la fuerza de retención, los cierres rápidos EASY!Lock posibilitan un manejo cinco veces más rápido en comparación con las uniones roscadas convencionales sin perder robustez ni longevidad. Asimismo, manejo sin esfuerzo gracias al manejo intuitivo con un solo botón que incorpora el equipo. Las ruedas de gran tamaño y el rodillo de dirección garantizan una excelente movilidad, mientras que el resistente chasis con depósitos integrados para combustible y detergente domina sin problemas incluso las aplicaciones más exigentes. Prácticos compartimentos para accesorios, boquillas, etc. completan en elaborado concepto de este equipo de una fase.
Características y ventajas
RentabilidadModo eco!efficiency: rentable y respetuoso con el medio ambiente, incluso en usos prolongados. Reduce el consumo de combustible y las emisiones de CO₂ en un 20 %. Dosificación precisa del detergente con función de lavado final.
Fácil manejoManejo intuitivo mediante un gran mando selector intuitivo. Gran abertura de depósito con rampa de llenado. Los depósitos de detergente, protección contra calcificación y combustible se pueden llenar cómodamente desde el exterior, sin que sea necesario abrir la cubierta.
AlmacenajeCompartimento para accesorios con llave para boquillas, herramientas, etc. Gancho para almacenar el cable de conexión y la manguera de alta presión. Soporte integrado de la lanza para el transporte.
Fiabilidad
- El sistema de amortiguación de vibraciones (SDS) atenúa las vibraciones y los picos de presión en el sistema de alta presión.
- Un filtro de agua de gran tamaño protege la bomba contra posibles daños.
- Sistema de descalcificación del agua para la protección del serpentín de calefacción de los daños provocados por la calcificación.
Movilidad
- «Principio de la carretilla» con grandes ruedas y rodillo de dirección.
- Amplias empuñaduras integradas en el chasis.
- Cavidad para inclinación integrada para inclinarse fácilmente al superar los desniveles.
Ahorro de fuerza y tiempo: pistola de alta presión EASY!Force y acoplamientos rápidos EASY!Lock
- Trabajar por fin sin realizar esfuerzos: con la pistola de alta presión EASY!Force.
- Acoplamientos rápidos EASY!Lock: de larga vida útil y robustos. Y cinco veces más rápidos que con el atornillado tradicional.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Número de fases de corriente (Ph)
|1
|Tensión (V)
|230
|Frecuencia (Hz)
|50
|Caudal (l/h)
|240 - 560
|Presión de trabajo (bar/MPa)
|30 - 140 / 3 - 14
|Temperatura máx. (con entrada a 12 °C) (°C)
|máx. 80
|Potencia de conexión (kW)
|3,6
|Consumo de gasóleo con plena carga (kg/h)
|3,5
|Consumo de aceite combustible eco!efficiency (kg/h)
|2,8
|Cable de conexión (m)
|5
|Depósito de combustible (l)
|15
|Peso (con accesorios) (kg)
|102
|Peso con embalaje incluido (kg)
|110,8
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|1060 x 650 x 920
Scope of supply
- Pistola de pulverización manual: EASY!Force Advanced
- Lanza pulverizadora: 1050 mm
- Boquilla de alto rendimiento
Equipamiento
- Longitud de la manguera de alta presión: 10 m
- Especificación de la manguera de alta presión: DN 6, 250 bar
- Sistema de amortiguación de vibraciones (SDS)
- Desconexión de presión
- Depósito de detergente y de combustible integrado
