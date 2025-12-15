Allí donde los gases de escape no son deseados o están prohibidos por ley, nuestras limpiadoras de alta presión con agua caliente calentadas por electricidad son los equipos idóneos. La HDS E 8/16-4 M, con una potencia calorífica de 36 kW, es el equipo más potente de su gama y, además, es energéticamente muy eficiente. Esta eficiencia es posible gracias a nuestro modo eco!efficiency patentado, que reduce la temperatura de servicio de un máximo de 85 °C a 60 °C, y a un nuevo aislamiento del calentador, que reduce en un 40 % el consumo eléctrico del equipo en modo standby. La elevada temperatura de servicio de 85 °C como máximo resulta muy útil sobre todo con la suciedad grasienta y oleosa, además de poder mantenerse en funcionamiento continuo hasta a 80 ºC gracias al Servo Control. Otras innovaciones de Kärcher, como la pistola de alta presión EASY!Force y los cierres rápidos EASY!Lock, facilitan el trabajo a los operarios y usuarios: Mientras que la pistola de alta presión EASY!Force aprovecha la fuerza de retroceso del chorro de alta presión para reducir a cero la fuerza de retención, los cierres rápidos EASY!Lock permiten un manejo cinco veces más rápido que las conexiones por rosca convencionales sin repercutir negativamente en la robustez y la larga vida útil.