Hidrolimpiadora HDS-E 8/16-4 M 36 kW
Con una enorme potencia calorífica de 36 kW, nuestra limpiadora de alta presión con agua caliente HDS E 8/16-4 M, calentada por electricidad, es la más potente de su gama. Con la pistola de alta presión EASY!Force.
Allí donde los gases de escape no son deseados o están prohibidos por ley, nuestras limpiadoras de alta presión con agua caliente calentadas por electricidad son los equipos idóneos. La HDS E 8/16-4 M, con una potencia calorífica de 36 kW, es el equipo más potente de su gama y, además, es energéticamente muy eficiente. Esta eficiencia es posible gracias a nuestro modo eco!efficiency patentado, que reduce la temperatura de servicio de un máximo de 85 °C a 60 °C, y a un nuevo aislamiento del calentador, que reduce en un 40 % el consumo eléctrico del equipo en modo standby. La elevada temperatura de servicio de 85 °C como máximo resulta muy útil sobre todo con la suciedad grasienta y oleosa, además de poder mantenerse en funcionamiento continuo hasta a 80 ºC gracias al Servo Control. Otras innovaciones de Kärcher, como la pistola de alta presión EASY!Force y los cierres rápidos EASY!Lock, facilitan el trabajo a los operarios y usuarios: Mientras que la pistola de alta presión EASY!Force aprovecha la fuerza de retroceso del chorro de alta presión para reducir a cero la fuerza de retención, los cierres rápidos EASY!Lock permiten un manejo cinco veces más rápido que las conexiones por rosca convencionales sin repercutir negativamente en la robustez y la larga vida útil.
Características y ventajas
Extraordinaria eficiencia energética para un alto ahorro de gastos
- Gracias al material aislante de gran rendimiento hasta un 40 % de ahorro energético en modo standby.
- Modo eco!efficiency único.
Temperatura de servicio especialmente alta
- Gran depósito de agua (máx. 85 °C).
- Hasta 58 °C en funcionamiento continuo a plena carga u 80 °C mediante Servo Control.
Ahorro de fuerza y tiempo: pistola de alta presión EASY!Force y acoplamientos rápidos EASY!Lock
- Trabajar por fin sin realizar esfuerzos: con la pistola de alta presión EASY!Force.
- Acoplamientos rápidos EASY!Lock: de larga vida útil y robustos. Y cinco veces más rápidos que con el atornillado tradicional.
Servomando
- Para ofrecer una temperatura del agua claramente superior en los accesorios.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Número de fases de corriente (Ph)
|3
|Tensión (V)
|400
|Frecuencia (Hz)
|50
|Caudal (l/h)
|300 - 760
|Presión de trabajo (bar/MPa)
|30 - 160 / 3 - 16
|Temperatura máx. (con entrada a 12 °C) (°C)
|mín. 58 - máx. 85
|Potencia de conexión (kW)
|41,5
|Cable de conexión (m)
|5
|Potencia calorífica (kW)
|36
|Peso (con accesorios) (kg)
|123,5
|Peso con embalaje incluido (kg)
|134,5
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|1330 x 750 x 1060
Scope of supply
- Pistola de pulverización manual: EASY!Force Advanced
- Longitud de la manguera de alta presión: 10 m
- Especificación de la manguera de alta presión: DN 6, 250 bar
- Lanza pulverizadora: 1050 mm
- Boquilla de alto rendimiento
Equipamiento
- Calefacción eléctrica sin gases de escape
- Barra de control con indicador luminoso
- Desconexión de presión
- Dos depósitos de detergente
- Servomando
Accesorios
Encontrar pieza
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.
¿Necesitas ayuda? Hable con un experto.
Proveemos asistencia especializada y sin costo para que encuentres la solución más adecuada.
Te ayudaremos a entender cual es el mejor equipo de limpieza para tus necesidades.
Nuestro equipo está a las órdenes.