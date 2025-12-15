Hidrolimpiadora HDS-E 8/16-4 M 36 kW

Con una enorme potencia calorífica de 36 kW, nuestra limpiadora de alta presión con agua caliente HDS E 8/16-4 M, calentada por electricidad, es la más potente de su gama. Con la pistola de alta presión EASY!Force.

Allí donde los gases de escape no son deseados o están prohibidos por ley, nuestras limpiadoras de alta presión con agua caliente calentadas por electricidad son los equipos idóneos. La HDS E 8/16-4 M, con una potencia calorífica de 36 kW, es el equipo más potente de su gama y, además, es energéticamente muy eficiente. Esta eficiencia es posible gracias a nuestro modo eco!efficiency patentado, que reduce la temperatura de servicio de un máximo de 85 °C a 60 °C, y a un nuevo aislamiento del calentador, que reduce en un 40 % el consumo eléctrico del equipo en modo standby. La elevada temperatura de servicio de 85 °C como máximo resulta muy útil sobre todo con la suciedad grasienta y oleosa, además de poder mantenerse en funcionamiento continuo hasta a 80 ºC gracias al Servo Control. Otras innovaciones de Kärcher, como la pistola de alta presión EASY!Force y los cierres rápidos EASY!Lock, facilitan el trabajo a los operarios y usuarios: Mientras que la pistola de alta presión EASY!Force aprovecha la fuerza de retroceso del chorro de alta presión para reducir a cero la fuerza de retención, los cierres rápidos EASY!Lock permiten un manejo cinco veces más rápido que las conexiones por rosca convencionales sin repercutir negativamente en la robustez y la larga vida útil.

Características y ventajas
Extraordinaria eficiencia energética para un alto ahorro de gastos
  • Gracias al material aislante de gran rendimiento hasta un 40 % de ahorro energético en modo standby.
  • Modo eco!efficiency único.
Temperatura de servicio especialmente alta
  • Gran depósito de agua (máx. 85 °C).
  • Hasta 58 °C en funcionamiento continuo a plena carga u 80 °C mediante Servo Control.
Ahorro de fuerza y tiempo: pistola de alta presión EASY!Force y acoplamientos rápidos EASY!Lock
  • Trabajar por fin sin realizar esfuerzos: con la pistola de alta presión EASY!Force.
  • Acoplamientos rápidos EASY!Lock: de larga vida útil y robustos. Y cinco veces más rápidos que con el atornillado tradicional.
Servomando
  • Para ofrecer una temperatura del agua claramente superior en los accesorios.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Número de fases de corriente (Ph) 3
Tensión (V) 400
Frecuencia (Hz) 50
Caudal (l/h) 300 - 760
Presión de trabajo (bar/MPa) 30 - 160 / 3 - 16
Temperatura máx. (con entrada a 12 °C) (°C) mín. 58 - máx. 85
Potencia de conexión (kW) 41,5
Cable de conexión (m) 5
Potencia calorífica (kW) 36
Peso (con accesorios) (kg) 123,5
Peso con embalaje incluido (kg) 134,5
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 1330 x 750 x 1060

Scope of supply

  • Pistola de pulverización manual: EASY!Force Advanced
  • Longitud de la manguera de alta presión: 10 m
  • Especificación de la manguera de alta presión: DN 6, 250 bar
  • Lanza pulverizadora: 1050 mm
  • Boquilla de alto rendimiento

Equipamiento

  • Calefacción eléctrica sin gases de escape
  • Barra de control con indicador luminoso
  • Desconexión de presión
  • Dos depósitos de detergente
  • Servomando
Hidrolimpiadora HDS-E 8/16-4 M 36 kW
Hidrolimpiadora HDS-E 8/16-4 M 36 kW
Hidrolimpiadora HDS-E 8/16-4 M 36 kW
Hidrolimpiadora HDS-E 8/16-4 M 36 kW
Hidrolimpiadora HDS-E 8/16-4 M 36 kW
Hidrolimpiadora HDS-E 8/16-4 M 36 kW
Hidrolimpiadora HDS-E 8/16-4 M 36 kW
Hidrolimpiadora HDS-E 8/16-4 M 36 kW
Hidrolimpiadora HDS-E 8/16-4 M 36 kW
Hidrolimpiadora HDS-E 8/16-4 M 36 kW
Accesorios
Encontrar pieza

Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.

¿Necesitas ayuda? Hable con un experto.

Proveemos asistencia especializada y sin costo para que encuentres la solución más adecuada.

Te ayudaremos a entender cual es el mejor equipo de limpieza para tus necesidades.

Nuestro equipo está a las órdenes.



Solicite su consulta gratis
Equipamentos para soluções de limpeza industrial