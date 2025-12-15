Con un caudal de agua de 800 litros por hora y 200 bar de presión de trabajo, nuestra limpiadora de alta presión de agua caliente HDS 8/20 G destaca también para los trabajos de limpieza más exigentes en el sector de la construcción, en municipios o para las empresas de limpieza. Impulsada por un potente motor de gasolina que hace innecesaria la alimentación de corriente externa, el equipo elimina incluso la suciedad más incrustada como, por ejemplo, la de grafitis o lubricantes. Una efectividad avalada por la tecnología de quemadores eficaz y de larga vida útil y una robusta bomba de cigüeñal. El depósito de combustible de 30 litros integrado posibilita una autonomía prolongada. Para proteger todos los componentes importantes, la HDS 8/20 G está equipada con múltiples elementos de tecnología de seguridad, como una válvula térmica y una válvula de seguridad, un filtro de agua de gran tamaño, el sensor de temperatura de los gases de escape o el sistema de amortiguación suave (SDS). Los neumáticos a prueba de pinchazos, la rueda de dirección con freno de estacionamiento, las asas de empuje, un interruptor selector de un botón y el estable bastidor tubular de acero, entre otros, garantizan una elevada ergonomía, movilidad, robustez y comodidad de uso. Accesorios como la manguera y la lanza de alta presión se acoplan cómodamente en el equipo.