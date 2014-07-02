Hidrolimpiadoras de agua caliente de gama superior
Arde por su trabajo! Ya sea en la obra o en el establo, solo un rendimiento superior podrá eliminar la suciedad más persistente. Eso es precisamente lo que ofrecen nuestras hidrolimpiadoras de agua caliente de la gama superior. Las variantes de alta gama destacan por incluir los mejores accesorios y por su manejo ergonómico; los equipos Classic por su facilidad de uso y su diseño robusto. Combata la suciedad con un caudal de 1300 l/h y hasta 200 bares de presión.
Lavadoras a presión eléctricas vs. a combustión/diesel
A la hora de decidir qué lavadora a presión es la ideal para el trabajo, algo importante a considerar es la presencia de fuentes de energía en el local. ¿La limpieza se hará cerca de una red eléctrica o un generador? ¿Necesitarás la libertad de circular sin restricciones? ¿Limpiarás áreas internas o externas? Considera estos factores antes de seleccionar tu lavadora a presión.
¿Por qué usar una lavadora a presión eléctrica?
- No emite humo - Puede utilizarse en interiores y exteriores.
- Menos mantenimiento.
- Más silenciosa - Su uso no depende de la capacidad del tanque de combustible.
¿Por qué usar una lavadora a presión a combustión/diesel?
- Portátil - No depende de la proximidad al enchufe/generador.
- El combustible se consigue fácilmente.
¿Necesitas ayuda? Hable con un experto.
Proveemos asistencia especializada y sin costo para que encuentres la solución más adecuada.
Te ayudaremos a entender cual es el mejor equipo de limpieza para tus necesidades.
Nuestro equipo está a las órdenes.