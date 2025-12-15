Hidrolimpiadora HDS 1000 De
La pistola de alta presión EASY!Force pionera forma parte del equipamiento de serie de la limpiadora de alta presión con agua caliente HDS 1000 De. El bastidor estable está diseñado para el apilado con grúa o carretilla de horquilla elevadora.
Gracias a su amplio equipamiento, al potente motor diésel de Yanmar y al bastidor tubular estable, nuestra limpiadora de alta presión con agua caliente HDS 1000 De convence allí donde otros equipos no pueden dar más de sí. Los componentes de alta calidad (por ejemplo, la bomba de alta presión con una culata de latón, válvulas de acero inoxidable y émbolos de acero inoxidable revestidos de cromo-níquel) aseguran una larga vida útil incluso en un uso continuo en condiciones muy duras. Nuestra nueva pistola de alta presión EASY!Force, que aprovecha la fuerza de retroceso del chorro de alta presión para reducir a cero la fuerza de retención, permite trabajar sin cansancio; mientras que nuestros cierres rápidos EASY!Lock facilitan el montaje y desmontaje: en comparación con las conexiones con rosca convencionales, este proceso es cinco veces más rápido, pero al fin y al cabo es igual de largavida útil y resistente. El amplio equipamiento de seguridad con depósito de flotador con protección integrada contra calcificación (DGT) —que asegura la separación de la red de agua potable—, varias válvulas de seguridad, sensor de nivel mínimo de llenado de combustible, aceite y agua, garantizan la disponibilidad del equipo en cualquier momento. Un bastidor robusto protege los componentes y facilita el transporte.
Características y ventajas
Confort de funcionamiento sobresalienteDesconexión automática del quemador, en caso de falta de agua, protección contra el sobrecalentamiento. La ergonómica pistola manual de inyección reduce la fuerza de sujeción y apriete.
Máximo rendimientoQuemador de gran potencia con serpentín de calefacción y encendido permanente sin explosiones. Para eliminar incrustaciones muy resistentes. Dos depósitos integrados de diésel y gasolina ofrecen prolongados tiempos de marcha.
Motor de combustión diésel rentableCumple las especificaciones de la normativa sobre gases Fase V UE. Arranque eléctrico para una conexión sencilla sin pérdidas de potencia.
Fácil de usar
- La velocidad de giro se regula automáticamente en modo de espera (stand-by). Se protege así el motor, al tiempo que se ahorra energía.
- Posibilidad de transporte con grúa gracias al estable bastidor tubular de acero.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Caudal (l/h)
|450 - 900
|Presión de trabajo (bar/MPa)
|40 - 200 / 4 - 20
|Temperatura máx. (con entrada a 12 °C) (°C)
|mín. 80 - máx. 98
|Consumo de gasóleo con plena carga (kg/h)
|5,6
|Tamaño de la boquilla
|048
|Depósito de combustible (l)
|34
|Combustibles
|gasóleo / Diésel
|Tipo de accionamiento
|Diésel
|Fabricante del motor
|Yanmar
|Tipo de motor
|L 100 V
|Cantidad de usuarios simultáneos
|1
|Movilidad
|Estacionario
|Peso (con accesorios) (kg)
|188,3
|Peso con embalaje incluido (kg)
|194,1
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|1100 x 750 x 785
Scope of supply
- Pistola de pulverización manual: EASY!Force Advanced
- Boquilla de alto rendimiento
- Servomando
Equipamiento
- Longitud de la manguera de alta presión: 15 m
- Tipo de manguera de alta presión: Calidad Premium
- Especificación de la manguera de alta presión: DN 8, 315 bar
- Bastidor de protección Cage
- Arranque eléctrico
- Bastidor tubular estable para cargar en grúa
