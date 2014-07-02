Gama Compacta

Gama compacta de agua fría: para una limpieza rápida y profunda Ligeros y potentes: los equipos de limpieza multiuso de la gama compacta limpian el patio y el taller en muy poco tiempo. Convencen por su presión, caudal y vida útil.

0 Productos
Kärcher Gama compacta de agua fría: para una limpieza rápida y profunda
Hidrolavadora_de_alta_presion_diferencias_entre_combustion_y_electrica_

 

Hidrolavadora a presión eléctricas vs. a combustión/diesel


A la hora de decidir qué hidrolavadora a presión es la ideal para el trabajo, algo importante a considerar es la presencia de fuentes de energía en el local. ¿La limpieza se hará cerca de una red eléctrica o un generador? ¿Necesitarás la libertad de circular sin restricciones? ¿Limpiarás áreas internas o externas? Considera estos factores antes de seleccionar tu hidrolavadora a presión.

¿Por qué usar una hidrolavadora a presión eléctrica?

  • No emite humo - Puede utilizarse en interiores y exteriores.
  • Menos mantenimiento.
  • Más silenciosa - Su uso no depende de la capacidad del tanque de combustible.

 

¿Por qué usar una hidrolavadora a presión a combustión/diesel?

  • Portátil - No depende de la proximidad al enchufe/generador.
  • El combustible se consigue fácilmente.

¿Necesitas ayuda? Hable con un experto.

Proveemos asistencia especializada y sin costo para que encuentres la solución más adecuada.

Te ayudaremos a entender cual es el mejor equipo de limpieza para tus necesidades.

Nuestro equipo está a las órdenes.



Solicite su consulta gratis
Equipamentos para soluções de limpeza industrial