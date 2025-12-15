Hidrolimpiadora HD 6/15-4 M Classic

Robusta y versátil hidrolimpiadora con bastidor de acero, motor de 4 polos de marcha lenta y bomba de cigüeñal con culata de latón para una larga vida útil y un bajo mantenimiento.

La hidrolimpiadora HD 6/15-4 M Classic de la gama Classic de Kärcher impresiona por su facilidad de uso, su diseño robusto, sus componentes de alta calidad y larga vida útil y su gran versatilidad. Este equipo de clase media es adecuado para una amplia gama de tareas de limpieza, como la limpieza de vehículos, instalaciones de producción, maquinaria y equipos agrícolas, así como limpieza de fachadas y servicios municipales. La bomba de cigüeñal, de larga vida útil, con culata de latón y función de aspiración, permite trabajar con temperaturas del agua de hasta 60 °C y también ofrece opciones de ajuste para la cantidad de agua y la presión de trabajo. El reducido número de revoluciones del motor de 4 polos de marcha lenta también garantiza un menor desgaste de la bomba, que además está protegida por un filtro de agua integrado. Todos los componentes se pueden cambiar o sustituir fácilmente y en pocos pasos. El inteligente diseño de la HD 6/15-4 M Classic se completa con un práctico compartimento para accesorios con conexiones EASY!Lock para cambiar los accesorios de forma rápida e intuitiva.

Características y ventajas
Hidrolimpiadora HD 6/15-4 M Classic: Electromotor de 4 polos de marcha lenta
Velocidad reducida del motor para un menor desgaste de la bomba. Larga vida útil del motor. Muy bajas vibraciones del motor.
Hidrolimpiadora HD 6/15-4 M Classic: Robusta bomba de cigüeñal con culata de latón
Larga vida útil con reducidos gastos de mantenimiento. La presión y la cantidad de agua se ajustan directamente en la bomba. Con función de aspiración y una temperatura del agua de hasta 60 °C.
Hidrolimpiadora HD 6/15-4 M Classic: Mantenimiento sencillo
Mantenimiento sencillo
Todos los componentes importantes son accesibles en pocos pasos. Nivel de llenado y calidad del aceite fáciles de consultar gracias a la mirilla. Filtro de agua integrado que se desmonta y se limpia con facilidad.
Almacenaje de accesorios bien pensado
  • Con un práctico compartimento para boquillas y piezas pequeñas.
  • Permite el almacenamiento seguro de la manguera de alta presión.
  • Con gancho accesorio integrado para el cable de conexión.
Accesorios Classic con conexiones EASY!Lock
  • Accesorios resistentes y de larga vida útil.
  • Montaje y desmontaje rápidos, así como fácil cambio de los accesorios.
  • Manejo fácil e intuitivo.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Número de fases de corriente (Ph) 1
Tensión (V) 216 / 244
Frecuencia (Hz) 50
Caudal (l/h) 450 - 600
Temperatura de entrada (°C) 60
Presión de trabajo (bar) 70 - 150
Presión máx. (bar) 190
Potencia de conexión (kW) 3,4
Cable de conexión (m) 5
Tamaño de la boquilla 036
Entrada de agua 1″
Color antracita
Peso (con accesorios) (kg) 51,6
Peso con embalaje incluido (kg) 64,6
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 740 x 528 x 952

Scope of supply

  • Pistola de pulverización manual: Estándar
  • Lanza pulverizadora: 840 mm
  • Boquilla de alto rendimiento

Equipamiento

  • Longitud de la manguera de alta presión: 10 m
  • Especificación de la manguera de alta presión: DN 8, 315 bar
  • Desconexión de presión
  • Regulación continua de la presión y del caudal del agua
Hidrolimpiadora HD 6/15-4 M Classic
Videos
Campos de aplicación
  • Limpieza a alta presión de vehículos
  • Puede utilizarse para la limpieza de fachadas
  • Limpieza de máquinas de producción de la industria como trenes de esmaltado de la producción alimentaria o de la industria manufacturera
  • Limpieza con alta presión de equipos y equipamiento en el ámbito de la construcción, agricultura y servicios municipales
  • Limpieza de áreas municipales como plazas públicas, estaciones, pozos o superficies de aparcamiento
Accesorios
Encontrar pieza

