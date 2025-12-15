Hidrolimpiadora HD 6/16-4 M Plus *EU

Limpiadora de alta presión móvil HD 7/14-4 M con motor de corriente alterna y bomba axial de 3 pistones. Equipo compacto y fiable con alto rendimiento de limpieza y eficiencia energética para aplicaciones diarias.

Nuestra limpiadora de alta presión móvil sin calefacción HD 7/14-4 M viene ya de fábrica con numerosas innovaciones en su equipamiento específico que permiten trabajar de forma segura y cómoda. La descarga automática de presión, por ejemplo, protege eficazmente los componentes de alta presión frente a las cargas en el modo standby, mientras que la innovadora pistola de alta presión EASY!Force aprovecha la fuerza de retroceso del chorro a alta presión para reducir a cero la fuerza de retención, y los acoplamientos rápidos EASY!Lock permiten un manejo 5 veces más rápido en comparación con las conexiones habituales, sin afectar a su resistencia y durabilidad. El equipo es adecuado para el funcionamiento en posición vertical y horizontal, con lo que ofrece gran flexibilidad durante la utilización. La robusta bomba axial de 3 pistones con culata de latón aumenta el rendimiento de limpieza y la eficiencia energética en un 20 por ciento. Las numerosas posibilidades para guardar y transportar los accesorios de forma segura y el diseño del equipo de fácil mantenimiento completan el inteligente concepto de la HD 7/14-4 M.

Características y ventajas
Equipamiento de alta calidad
  • La descarga automática de presión para la protección de los componentes prolonga su vida útil.
  • Potente electromotor de 4 polos de marcha lenta.
  • Culata de latón de alta calidad.
Funcionamiento flexible
  • Diseñada para un funcionamiento vertical y horizontal.
  • Máxima estabilidad en servicio horizontal, ya que las ruedas no tocan el suelo.
Alta movilidad
  • El asa de empuje manejable con solo pulsar un botón aumenta la compacidad del equipo y reduce los requisitos de espacio.
  • Fácil de guardar en los vehículos de servicio.
  • Las opciones de almacenamiento integradas reducen los tiempos de preparación.
Almacenaje de accesorios bien pensado
  • Soporte para la fijación de la lanza de espuma con bidón.
  • EASY!Lock TR20 permite el almacenamiento de la boquilla de alto rendimiento o de una limpiadora de superficies directamente en el equipo.
  • Práctico compartimento para boquillas, para guardar la boquilla rotativa.
Mantenimiento extremadamente sencillo
  • Acceso sencillo a la culata abriendo la parte inferior del equipo.
  • Acceso más rápido a la caja eléctrica retirando fácilmente la cubierta del equipo.
  • Filtro fino para agua de gran tamaño y fácil acceso para proteger la bomba de las partículas de suciedad del agua.
Soluciones que ahorran tiempo y energía
  • Pistola de alta presión EASY!Force antifatiga.
  • Acoplamientos rápidos EASY!Lock: de larga vida útil y robustos. Y cinco veces más rápidos que con el atornillado tradicional.
Eficiencia energética superior
  • Nueva bomba axial de 3 pistones con gran reducción de las pérdidas de flujo y de presión.
  • Aumento del 20 % del rendimiento de limpieza y la eficiencia energética.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Número de fases de corriente (Ph) 1
Tensión (V) 230
Frecuencia (Hz) 50
Caudal (l/h) 600
Temperatura de entrada (°C) hasta 60
Presión de trabajo (bar/MPa) 160 / 16
Presión máx. ( ) 240 / 24
Potencia de conexión (kW) 3,3
Cable de conexión (m) 5
Entrada de agua 3/4″
Color antracita
Peso (con accesorios) (kg) 37
Peso con embalaje incluido (kg) 40,3
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 400 x 455 x 700

Scope of supply

  • Pistola de pulverización manual: EASY!Force
  • Lanza pulverizadora: 840 mm
  • Boquilla de alto rendimiento
  • Boquilla turbo

Equipamiento

  • Longitud de la manguera de alta presión: 10 m
  • Tipo de manguera de alta presión: Calidad Premium
  • Desconexión de presión
Accesorios
Encontrar pieza

