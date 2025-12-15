Nuestra limpiadora de alta presión móvil sin calefacción HD 7/14-4 M viene ya de fábrica con numerosas innovaciones en su equipamiento específico que permiten trabajar de forma segura y cómoda. La descarga automática de presión, por ejemplo, protege eficazmente los componentes de alta presión frente a las cargas en el modo standby, mientras que la innovadora pistola de alta presión EASY!Force aprovecha la fuerza de retroceso del chorro a alta presión para reducir a cero la fuerza de retención, y los acoplamientos rápidos EASY!Lock permiten un manejo 5 veces más rápido en comparación con las conexiones habituales, sin afectar a su resistencia y durabilidad. El equipo es adecuado para el funcionamiento en posición vertical y horizontal, con lo que ofrece gran flexibilidad durante la utilización. La robusta bomba axial de 3 pistones con culata de latón aumenta el rendimiento de limpieza y la eficiencia energética en un 20 por ciento. Las numerosas posibilidades para guardar y transportar los accesorios de forma segura y el diseño del equipo de fácil mantenimiento completan el inteligente concepto de la HD 7/14-4 M.