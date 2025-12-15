Hidrolimpiadora HD 6/16-4 M Plus *EU
Limpiadora de alta presión móvil HD 7/14-4 M con motor de corriente alterna y bomba axial de 3 pistones. Equipo compacto y fiable con alto rendimiento de limpieza y eficiencia energética para aplicaciones diarias.
Nuestra limpiadora de alta presión móvil sin calefacción HD 7/14-4 M viene ya de fábrica con numerosas innovaciones en su equipamiento específico que permiten trabajar de forma segura y cómoda. La descarga automática de presión, por ejemplo, protege eficazmente los componentes de alta presión frente a las cargas en el modo standby, mientras que la innovadora pistola de alta presión EASY!Force aprovecha la fuerza de retroceso del chorro a alta presión para reducir a cero la fuerza de retención, y los acoplamientos rápidos EASY!Lock permiten un manejo 5 veces más rápido en comparación con las conexiones habituales, sin afectar a su resistencia y durabilidad. El equipo es adecuado para el funcionamiento en posición vertical y horizontal, con lo que ofrece gran flexibilidad durante la utilización. La robusta bomba axial de 3 pistones con culata de latón aumenta el rendimiento de limpieza y la eficiencia energética en un 20 por ciento. Las numerosas posibilidades para guardar y transportar los accesorios de forma segura y el diseño del equipo de fácil mantenimiento completan el inteligente concepto de la HD 7/14-4 M.
Características y ventajas
Equipamiento de alta calidad
- La descarga automática de presión para la protección de los componentes prolonga su vida útil.
- Potente electromotor de 4 polos de marcha lenta.
- Culata de latón de alta calidad.
Funcionamiento flexible
- Diseñada para un funcionamiento vertical y horizontal.
- Máxima estabilidad en servicio horizontal, ya que las ruedas no tocan el suelo.
Alta movilidad
- El asa de empuje manejable con solo pulsar un botón aumenta la compacidad del equipo y reduce los requisitos de espacio.
- Fácil de guardar en los vehículos de servicio.
- Las opciones de almacenamiento integradas reducen los tiempos de preparación.
Almacenaje de accesorios bien pensado
- Soporte para la fijación de la lanza de espuma con bidón.
- EASY!Lock TR20 permite el almacenamiento de la boquilla de alto rendimiento o de una limpiadora de superficies directamente en el equipo.
- Práctico compartimento para boquillas, para guardar la boquilla rotativa.
Mantenimiento extremadamente sencillo
- Acceso sencillo a la culata abriendo la parte inferior del equipo.
- Acceso más rápido a la caja eléctrica retirando fácilmente la cubierta del equipo.
- Filtro fino para agua de gran tamaño y fácil acceso para proteger la bomba de las partículas de suciedad del agua.
Soluciones que ahorran tiempo y energía
- Pistola de alta presión EASY!Force antifatiga.
- Acoplamientos rápidos EASY!Lock: de larga vida útil y robustos. Y cinco veces más rápidos que con el atornillado tradicional.
Eficiencia energética superior
- Nueva bomba axial de 3 pistones con gran reducción de las pérdidas de flujo y de presión.
- Aumento del 20 % del rendimiento de limpieza y la eficiencia energética.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Número de fases de corriente (Ph)
|1
|Tensión (V)
|230
|Frecuencia (Hz)
|50
|Caudal (l/h)
|600
|Temperatura de entrada (°C)
|hasta 60
|Presión de trabajo (bar/MPa)
|160 / 16
|Presión máx. ( )
|240 / 24
|Potencia de conexión (kW)
|3,3
|Cable de conexión (m)
|5
|Entrada de agua
|3/4″
|Color
|antracita
|Peso (con accesorios) (kg)
|37
|Peso con embalaje incluido (kg)
|40,3
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|400 x 455 x 700
Scope of supply
- Pistola de pulverización manual: EASY!Force
- Lanza pulverizadora: 840 mm
- Boquilla de alto rendimiento
- Boquilla turbo
Equipamiento
- Longitud de la manguera de alta presión: 10 m
- Tipo de manguera de alta presión: Calidad Premium
- Desconexión de presión
Accesorios
