Hidrolimpiadora HD 9/20-4 M Classic
Robusta y versátil hidrolimpiadora con bastidor de acero, motor de 4 polos de marcha lenta y bomba de cigüeñal con culata de latón para una larga vida útil y un bajo mantenimiento.
La hidrolimpiadora HD 9/20-4 M Classic de la gama Classic de Kärcher impresiona por su facilidad de uso, su diseño robusto, sus componentes de alta calidad y larga vida útil y su gran versatilidad. Este equipo de clase media es adecuado para una amplia gama de tareas de limpieza, como la limpieza de vehículos, instalaciones de producción, maquinaria y equipos agrícolas, así como limpieza de fachadas y servicios municipales. La bomba de cigüeñal, de larga vida útil, con culata de latón y función de aspiración, permite trabajar con temperaturas del agua de hasta 60 °C y también ofrece opciones de ajuste para la cantidad de agua y la presión de trabajo. El reducido número de revoluciones del motor de 4 polos de marcha lenta también garantiza un menor desgaste de la bomba, que además está protegida por un filtro de agua integrado. Todos los componentes se pueden cambiar o sustituir fácilmente y en pocos pasos. El inteligente diseño de la HD 9/20-4 M Classic se completa con un práctico compartimento para accesorios con conexiones EASY!Lock para cambiar los accesorios de forma rápida e intuitiva.
Características y ventajas
Electromotor de 4 polos de marcha lentaVelocidad reducida del motor para un menor desgaste de la bomba. Larga vida útil del motor. Muy bajas vibraciones del motor.
Robusta bomba de cigüeñal con culata de latónLarga vida útil con reducidos gastos de mantenimiento. La presión y la cantidad de agua se ajustan directamente en la bomba. Con función de aspiración y una temperatura del agua de hasta 60 °C.
Mantenimiento sencilloTodos los componentes importantes son accesibles en pocos pasos. Nivel de llenado y calidad del aceite fáciles de consultar gracias a la mirilla. Filtro de agua integrado que se desmonta y se limpia con facilidad.
Almacenaje de accesorios bien pensado
- Con un práctico compartimento para boquillas y piezas pequeñas.
- Permite el almacenamiento seguro de la manguera de alta presión.
- Con gancho accesorio integrado para el cable de conexión.
Accesorios Classic con conexiones EASY!Lock
- Accesorios resistentes y de larga vida útil.
- Montaje y desmontaje rápidos, así como fácil cambio de los accesorios.
- Manejo fácil e intuitivo.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Número de fases de corriente (Ph)
|3
|Tensión (V)
|376 / 424
|Frecuencia (Hz)
|50
|Caudal (l/h)
|500 - 900
|Temperatura de entrada (°C)
|60
|Presión de trabajo (bar)
|70 - 200
|Presión máx. (bar)
|240
|Potencia de conexión (kW)
|6,5
|Cable de conexión (m)
|5
|Tamaño de la boquilla
|047
|Entrada de agua
|1″
|Color
|antracita
|Peso (con accesorios) (kg)
|57
|Peso con embalaje incluido (kg)
|70
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|740 x 528 x 952
Scope of supply
- Pistola de pulverización manual: Estándar
- Lanza pulverizadora: 840 mm
- Boquilla de alto rendimiento
Equipamiento
- Longitud de la manguera de alta presión: 10 m
- Especificación de la manguera de alta presión: DN 8, 315 bar
- Desconexión de presión
Videos
Campos de aplicación
- Limpieza a alta presión de vehículos
- Puede utilizarse para la limpieza de fachadas
- Limpieza de máquinas de producción de la industria como trenes de esmaltado de la producción alimentaria o de la industria manufacturera
- Limpieza con alta presión de equipos y equipamiento en el ámbito de la construcción, agricultura y servicios municipales
- Limpieza de áreas municipales como plazas públicas, estaciones, pozos o superficies de aparcamiento
Accesorios
