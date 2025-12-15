Hidrolimpiadora HD 4/10 X Classic *KAP
Limpiadora de alta presión compacta HD 4/10 X Classic con descarga automática de presión y enrollador de mangueras integrado. Muy ergonómica y móvil gracias al asa extensible y a las robustas ruedas.
Ergonómica, móvil, potente y compacta: la limpiadora de alta presión HD 4/10 X Classic destaca con eficaces componentes de larga vida útil como la bomba axial de tres pistones y un motor de inducción, así como por su diseño compacto y robusto. El sistema automático de descarga de la presión protege los componentes hidráulicos de manera efectiva y garantiza así una larga vida útil y costes mínimos de reparación y mantenimiento. Además, reduce la tracción en la pistola y permite de esta forma realizar trabajos prolongados sin esfuerzo. La HD 4/10 X Classic, de diseño ergonómico y cómodo para el usuario, es extremadamente fácil de manejar y ofrece un elevado confort de uso gracias al enrollador de mangueras integrado y al asa extensible. Con una presión de trabajo de 100 bares, un caudal de agua de 400 litros por hora y las ruedas de gran estabilidad para un transporte sencillo y una elevada movilidad en el lugar de empleo, la limpiadora de alta presión HD 4/10 X Classic permite un uso versátil, por ejemplo en el sector de la construcción o para la limpieza ocasional de vehículos.
Características y ventajas
Elevada fiabilidad
- La descarga de presión automática protege los componentes hidráulicos.
- Acreditado sistema de alta presión y motor de larga vida útil.
- El enrollador de mangueras integrado protege la manguera de alta presión durante el almacenamiento y el transporte.
Diseño compacto
- Transporte muy sencillo gracias a su reducido peso.
- Almacenamiento sencillo y en poco espacio.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Número de fases de corriente (Ph)
|1
|Tensión (V)
|220
|Frecuencia (Hz)
|50
|Caudal (l/h)
|400
|Presión de trabajo (bar)
|100 - máx. 145
|Peso sin accesorios (kg)
|17,5
|Peso con embalaje incluido (kg)
|20
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|335 x 320 x 845
Scope of supply
- Boquilla de alto rendimiento
Equipamiento
- Bomba axial de tres émbolos: con pistones de acero inoxidable
Accesorios
