Limpiadora de alta presión compacta HD 4/10 X Classic con descarga automática de presión y enrollador de mangueras integrado. Muy ergonómica y móvil gracias al asa extensible y a las robustas ruedas.

Ergonómica, móvil, potente y compacta: la limpiadora de alta presión HD 4/10 X Classic destaca con eficaces componentes de larga vida útil como la bomba axial de tres pistones y un motor de inducción, así como por su diseño compacto y robusto. El sistema automático de descarga de la presión protege los componentes hidráulicos de manera efectiva y garantiza así una larga vida útil y costes mínimos de reparación y mantenimiento. Además, reduce la tracción en la pistola y permite de esta forma realizar trabajos prolongados sin esfuerzo. La HD 4/10 X Classic, de diseño ergonómico y cómodo para el usuario, es extremadamente fácil de manejar y ofrece un elevado confort de uso gracias al enrollador de mangueras integrado y al asa extensible. Con una presión de trabajo de 100 bares, un caudal de agua de 400 litros por hora y las ruedas de gran estabilidad para un transporte sencillo y una elevada movilidad en el lugar de empleo, la limpiadora de alta presión HD 4/10 X Classic permite un uso versátil, por ejemplo en el sector de la construcción o para la limpieza ocasional de vehículos.

Características y ventajas
Elevada fiabilidad
  • La descarga de presión automática protege los componentes hidráulicos.
  • Acreditado sistema de alta presión y motor de larga vida útil.
  • El enrollador de mangueras integrado protege la manguera de alta presión durante el almacenamiento y el transporte.
Diseño compacto
  • Transporte muy sencillo gracias a su reducido peso.
  • Almacenamiento sencillo y en poco espacio.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Número de fases de corriente (Ph) 1
Tensión (V) 220
Frecuencia (Hz) 50
Caudal (l/h) 400
Presión de trabajo (bar) 100 - máx. 145
Peso sin accesorios (kg) 17,5
Peso con embalaje incluido (kg) 20
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 335 x 320 x 845

Scope of supply

  • Boquilla de alto rendimiento

Equipamiento

  • Bomba axial de tres émbolos: con pistones de acero inoxidable
Accesorios
