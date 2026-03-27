Hidrolimpiadora HD 5/11 Cage Classic
La hidrolavadora HD 5/11 Cage Classic con 110 bar de presión de agua, bajo peso, alta movilidad, durabilidad y un robusto bastidor de acero tubular para los trabajos más duros.
Mucho poder por menos dinero: gracias a su robusto marco de acero, la hidrolavadora HD 5/11 Cage Classic ha sido diseñado para las condiciones más duras. Fácil de transportar gracias a su asa ergonómica, la máquina de larga duración es adecuada para aplicaciones estacionarias y, en particular, móviles. Se puede montar en el suelo o en la pared. Y, por último, la HD 5/11 Cage Classic también impresiona naturalmente con su poder de limpieza (110 bar de presión).
Características y ventajas
Gran durabilidad y resistenciaEl grupo del motor de tres pistones axiales garantiza una vida útil excepcionalmente alta gracias a sus culatas de latón. El estable bastidor tubular protege el equipo en exigente uso continuo. La descarga automática de presión para la protección de los componentes prolonga su vida útil.
Aplicación flexibleEl equipo puede colocarse en el suelo o en la pared. Uso vertical u horizontal.
Fácil mantenimientoAcceso muy sencillo a todos los componentes relevantes. El filtro de agua limpia protege los componentes y se puede extraer y limpiar sin herramientas.
Diseño compacto y gran movilidad
- Diseño muy compacto y peso mínimo.
- Mango cómodo para un sencillo agarre.
- Almacenamiento y transporte con poco espacio.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Número de fases de corriente (Ph)
|1
|Tensión (V)
|230
|Frecuencia (Hz)
|50
|Caudal (l/h)
|500
|Temperatura de entrada (°C)
|60
|Presión de trabajo (bar/MPa)
|hasta 110 / hasta 11
|Presión máx. (bar/MPa)
|160 / 16
|Potencia de conexión (kW)
|2,2
|Color
|antracita
|Peso (con accesorios) (kg)
|21,3
|Peso con embalaje incluido (kg)
|23,2
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|475 x 335 x 340
Scope of supply
- Pistola de pulverización manual: Estándar
- Longitud de la manguera de alta presión: 10 m
- Especificación de la manguera de alta presión: DN 6, 250 bar
- Lanza de acero inoxidable: 600 mm
- Boquilla de alto rendimiento
- Lanza pulverizadora de alta presión
Equipamiento
- Desconexión de presión
Campos de aplicación
- Limpieza de vehículos
- Limpieza de zonas exteriores
- Limpieza de talleres
- Limpieza de gasolineras
- Limpieza de piscinas
Accesorios
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