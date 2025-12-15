Hidrolimpiadora HD 5/11 P
La HD 5/11 P es compacta, ligera y móvil. Detalles de equipamiento: asa de transporte, culata de latón, descarga de presión automática. Para servicio en horizontal y en vertical.
La limpiadora de alta presión portátil HD 5/11 P convence por su modo de construcción compacto, su peso reducido y su extraordinaria movilidad. El equipo ofrece una fiable bomba axial de tres pistones con culata de latón. Un asa de transporte adicional, así como el asa de empuje extensible, facilitan el transporte y almacenamiento del equipo en espacios pequeños, ideal tanto para un servicio en vertical como en horizontal. El práctico almacenaje de accesorios comprende un compartimiento para boquillas, una atornilladura para limpiadoras de superficies, así como una práctica cinta elástica para fijar con seguridad la manguera de alta presión. El sistema automático de descarga de presión convence por sus claras ventajas: este protege los componentes, aumenta la larga vida útil, reduce los costes de mantenimiento y reparaciones, y disminuye las fuerzas de apriete en la nueva pistola de alta presión EASY!Force. Además, aprovecha la fuerza de retroceso del chorro de alta presión para reducir a cero la fuerza de retención. Los cierres rápidos EASY!Lock, otra novedad, permiten un manejo cinco veces más rápido en comparación con las roscas convencionales sin mermar la robustez ni la larga vida útil.
Características y ventajas
Ahorro de fuerza y tiempo: pistola de alta presión EASY!Force y acoplamientos rápidos EASY!LockTrabajar por fin sin realizar esfuerzos: con la pistola de alta presión EASY!Force. Acoplamientos rápidos EASY!Lock: de larga vida útil y robustos. Y cinco veces más rápidos que con el atornillado tradicional.
Excelente movilidadEl asa de transporte integrada en la parte delantera del equipo permite una carga sencilla y un transporte cómodo. Modo de construcción compacto y peso reducido.
FlexibilidadServicio posible en vertical y en horizontal. Posición de estacionamiento y de transporte para el sistema de pulverizado. Durante el servicio en horizontal, el equipo ofrece la máxima estabilidad.
Calidad
- La descarga de presión automática protege los componentes y prolonga la larga vida útil.
- Culata de latón de alta calidad.
Almacenaje de accesorios
- Atornilladura (M 18 × 1,5) para el almacenaje de una limpiadora de superficies directamente en el equipo.
- Prácticos compartimentos para la boquilla triple y la boquilla rotativa.
- Banda de goma para la fijación de la manguera de alta presión.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Número de fases de corriente (Ph)
|1
|Tensión (V)
|230
|Frecuencia (Hz)
|50
|Caudal (l/h)
|490
|Temperatura de entrada (°C)
|60
|Presión de trabajo (bar/MPa)
|110 / 11
|Presión máx. (bar/MPa)
|160 / 16
|Potencia de conexión (kW)
|2,2
|Cable de conexión (m)
|5
|Entrada de agua
|3/4″
|Color
|antracita
|Peso (con accesorios) (kg)
|20,6
|Peso con embalaje incluido (kg)
|22,8
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|351 x 312 x 904
Scope of supply
- Pistola de pulverización manual: EASY!Force
- Longitud de la manguera de alta presión: 10 m
- Especificación de la manguera de alta presión: DN 6, 250 bar
- Lanza pulverizadora: 840 mm
Equipamiento
- Desconexión de presión
Accesorios
