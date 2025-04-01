Motor de explosión
Limpiadoras de alta presión con motor de combustión: las independientes Cuando no hay corriente eléctrica, las limpiadoras de alta presión con motor de combustión (opcionalmente también accionadas con biodiésel) garantizan una máxima flexibilidad y autonomía.
Hidrolavadora a presión eléctricas vs. a combustión/diesel
A la hora de decidir qué hidrolavadora a presión es la ideal para el trabajo, algo importante a considerar es la presencia de fuentes de energía en el local. ¿La limpieza se hará cerca de una red eléctrica o un generador? ¿Necesitarás la libertad de circular sin restricciones? ¿Limpiarás áreas internas o externas? Considera estos factores antes de seleccionar tu hidrolavadora a presión.
¿Por qué usar una hidrolavadora a presión eléctrica?
- No emite humo - Puede utilizarse en interiores y exteriores.
- Menos mantenimiento.
- Más silenciosa - Su uso no depende de la capacidad del tanque de combustible.
¿Por qué usar una hidrolavadora a presión a combustión/diesel?
- Portátil - No depende de la proximidad al enchufe/generador.
- El combustible se consigue fácilmente.
