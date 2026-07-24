Con una presión de trabajo de 230 bar y potencia de arrastre de hasta 930 litros por hora, nuestro remolque móvil de alta presión HD 9/23 De Tr1 cuenta con suficientes reservas de potencia para ejecutar sin problemas incluso las tareas de limpieza de alta presión más exigentes. De esta forma, resulta ideal, por ejemplo, para la utilización en el ámbito municipal o en el sector de la construcción. Equipado con un motor diésel Yanmar (UE fase V) eficiente, ecológico y de gran potencia y un depósito de agua de 1000 litros, este equipo de diseño robusto tiene un funcionamiento totalmente independiente del suministro externo de corriente y agua. El HD 9/23 De Tr1 preconfigurado viene equipado de fábrica con amortiguadores, paquete de accesorios Premium, enrollador de mangueras de alta presión, chapa protectora frontal, lona de cubierta para la parte posterior, gancho para grúa, contador de horas y garrafa de combustible adicional de 20 litros. Está equipado con nuestra pistola de alta presión EASY!Force, innovadora y muy ergonómica, es fácil de manejar y ofrece numerosas opciones de almacenamiento.