Hidrolimpiadora HD 4/11 C Bp Plus
Ideal para conserjes, empresas de jardinería o para trabajos municipales: nuestra primera hidrolimpiadora profesional a batería HD 4/11 C Battery. Trabaja de forma autónoma, sin fuente de corriente externa.
La HD 4/11 C Bp Battery es nuestra primera hidrolimpiadora a batería apta para aplicaciones profesionales. Puede trabajar vertical u horizontalmente y cuenta con una serie de equipamientos de alta calidad como una culata de latón, una descarga automática de presión y un sofisticado almacenamiento de accesorios. También incluye: la pistola de alta presión EASY!Force, que aprovecha la fuerza de retroceso del chorro a alta presión para neutralizar la fuerza de retención, mientras que los acoplamientos rápidos EASY!Lock posibilitan un manejo cinco veces más rápido en comparación con las uniones roscadas convencionales sin perder robustez ni longevidad. Este equipo es ideal para conserjes y para aplicaciones en el ámbito del paisajismo e incluso de los trabajos municipales y funciona con 2 potentes baterías de iones de litio de 36 voltios, que no están incluidas en el equipo de serie. Las baterías de nuestra plataforma de baterías de 36 V son compatibles con otros equipos de la misma gama y garantizan un excelente rendimiento de limpieza y largos tiempos de funcionamiento. En caso de suciedad poco incrustada, se recomienda usar el modo eco!efficiency para ampliar el tiempo de funcionamiento de la batería hasta 34 minutos.
Características y ventajas
Plataforma de baterías de 36 voltiosAlto rendimiento de limpieza y larga autonomía. Baterías compatibles con varias gamas de dispositivos. Cargador rápido que ahorra tiempo.
Modo eco!efficiency para ahorro de tiempo y costesAhorra energía y prolonga la autonomía de la batería. Rendimiento de limpieza reducido en caso de menor grado de suciedad.
CalidadLa descarga de presión automática protege los componentes y prolonga la larga vida útil. Culata de latón de alta calidad. Filtro fino para agua de gran tamaño y fácil acceso para proteger la bomba de las partículas de suciedad del agua.
Movilidad
- El asa de transporte integrada en la parte delantera del equipo permite una carga sencilla y un transporte cómodo.
- Asa de empuje insertable con solo pulsar un botón.
- Servicio posible en vertical y en horizontal.
Máxima flexibilidad.
- Limpieza a alta presión autónoma e independiente de fuentes de corriente externas.
- Tiempos de preparación más cortos, ya que no es necesario tender cables de alimentación.
- Con la ayuda de una manguera de aspiración para fuentes de agua externas, también es posible un funcionamiento completamente autónomo.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Plataforma de batería
|Plataforma de baterías de 36 V
|Caudal (l/h)
|320 - 400
|Temperatura de entrada (°C)
|60
|Presión de trabajo (bar/MPa)
|70 - 110 / 7 - 11
|Presión máx. (bar/MPa)
|150 / 15
|Potencia de conexión (kW)
|1,6
|Entrada de agua
|3/4″
|Cantidad de baterías necesarias (Unidad(es))
|2
|Autonomía por cada carga de la batería (min)
|30 (7,5 Ah)
|Tiempo de carga de la batería con dispositivo de carga rápida 80 % / 100 % (min)
|58 / 81
|Intensidad de salida (A)
|6
|Conexión de red del cargador (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Longitud del cable del cargador (m)
|1,2
|Color
|antracita
|Peso (con accesorios) (kg)
|20,1
|Peso con embalaje incluido (kg)
|23,9
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|380 x 370 x 930
Scope of supply
- Variante: Batería y cargador no incluidos en el equipo
- Pistola de pulverización manual: EASY!Force
- Longitud de la manguera de alta presión: 10 m
- Lanza pulverizadora: 840 mm
- Boquilla turbo
- Manguera de aspiración de agua
Equipamiento
- Desconexión de presión
Videos
Accesorios
Encontrar pieza
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.