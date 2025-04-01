Limpiadoras de ultra alta presión
Sistemas de limpieza de ultra alta presión Aún más potencia para tareas exigentes. Las limpiadoras de ultra alta presión de Kärcher. Allá donde la capacidad de eliminación de las limpiadoras de alta presión convencionales no es suficiente, entran en acción nuestras limpiadoras de ultra alta presión. Gracias a la ultra alta presión (UHP) pueden eliminarse de manera fiable incluso la suciedad y los recubrimientos más resistentes. Ideal para los usos más duros en la industria y la construcción.
Máquinas de agua fría Cage
El bastidor tubular les confiere una extraordinaria robustez: Las limpiadoras se pueden transportar por grúa, quedando el usuario y los componentes perfectamente protegidos. El diseño según el principio de la carretilla y las ruedas neumáticas permiten desplazar la máquina hasta los lugares menos accesibles. No importando si se trata de un modelo con motor de gasolina o eléctrico.
Lavadoras a presión eléctricas vs. a combustión/diesel
A la hora de decidir qué lavadora a presión es la ideal para el trabajo, algo importante a considerar es la presencia de fuentes de energía en el local. ¿La limpieza se hará cerca de una red eléctrica o un generador? ¿Necesitarás la libertad de circular sin restricciones? ¿Limpiarás áreas internas o externas? Considera estos factores antes de seleccionar tu lavadora a presión.
¿Por qué usar una lavadora a presión eléctrica?
- No emite humo - Puede utilizarse en interiores y exteriores.
- Menos mantenimiento.
- Más silenciosa - Su uso no depende de la capacidad del tanque de combustible.
¿Por qué usar una lavadora a presión a combustión/diesel?
- Portátil - No depende de la proximidad al enchufe/generador.
- El combustible se consigue fácilmente.
