Lava-aspiradores de cepillo
Equipos para la limpieza de alfombras: limpieza eficaz de grandes superficies enmoquetadas Los equipos para la limpieza de alfombras de Kärcher permiten limpiar alfombras de gran extensión de forma rentable y en toda la profundidad de la fibra. Son idóneos tanto para la pulverización y aspiración combinadas habituales, como también para la limpieza de mantenimiento.
¿Necesitas ayuda? Hable con un experto.
Proveemos asistencia especializada y sin costo para que encuentres la solución más adecuada.
Te ayudaremos a entender cual es el mejor equipo de limpieza para tus necesidades.
Nuestro equipo está a las órdenes.