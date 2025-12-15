Lava-aspiradora Puzzi 10/1
Con boquilla para alfombras de 240 mm y boquilla para tapicerías para insertar en la pistola pulverizadora/de aspiración de serie: el lava-aspirador Puzzi 10/1 para la limpieza de tapicerías y alfombras.
Gracias a su excelente potencia de reaspiración, el lava-aspirador profesional Puzzi 10/1 de Kärcher permite obtener unos excelentes resultados de limpieza higiénicos y volver a utilizar rápidamente las superficies textiles. Para ello, el lava-aspirador pulveriza la solución de limpieza profundizando en las fibras textiles y, a continuación, la vuelve a aspirar incluyendo la suciedad desprendida, por lo que resulta perfecto para la limpieza de tapicerías, moquetas y otras superficies textiles. El diseño robusto y compacto de Puzzi 10/1 garantiza una larga vida útil y, por lo tanto, una gran rentabilidad: es ideal para las empresas profesionales de limpieza de edificios, la hostelería o la limpieza de interiores de vehículos. La tapa del equipo y las boquillas para tapicerías y para suelos son transparentes para que se vea mejor la suciedad. Los pulsadores de gran tamaño, que se pueden accionar con la mano o con el pie, proporcionan una mayor comodidad al usuario. Asimismo, el equipo incluye un gancho para cables y una fijación para la boquilla para tapicerías y el tubo de aspiración.
Características y ventajas
Excelente rendimiento de limpiezaPerfecta limpieza en profundidad de superficies textiles. Rápido secado y posibilidad de volver a utilizar las superficies gracias a un excelente rendimiento de reaspiración. Excelente resultado de limpieza con un efecto visible del antes y el después.
Calidad profesional: extremadamente robusta y de larga vida útilBomba eficiente con una larga vida útil. Turbina potente con una gran potencia de aspiración. El diseño robusto y el parachoques protegen el equipo de golpes e impactos.
Completo kit para la limpieza de alfombrasLabio de aspiración flexible para garantizar un ángulo de aspiración óptimo y los mejores resultados de secado. Boquilla para suelos ancha de 240 mm con tubo de pulverización/aspiración. Asa doble ergonómica para una mayor comodidad de aplicación.
Práctica boquilla para tapicerías
- Limpieza sencilla y en profundidad de tapicerías y muebles tapizados.
- Ideal para la limpieza interior de vehículos.
- Boquilla de 110 milímetros de anchura para insertar en la pistola de pulverización/aspiración.
Depósito 2 en 1 inteligente extraíble
- Llenado rápido y sencillo del depósito de agua limpia.
- Vaciado cómodo y sencillo del depósito de agua sucia.
Funcionamiento sencillo mediante dos grandes pulsadores
- Olvídese de tener que agacharse: el equipo puede conectarse y desconectarse con el pie de forma rápida y sencilla.
- Método rápido de 1 paso: combina la pulverización y la aspiración en una sola operación.
- Método de 2 pasos: pulverizar sobre las fibras y dejar que se impregnen; a continuación, aspirar.
Ruedas traseras de gran tamaño y ruedas de dirección de 360° flexibles
- Fácil maniobrabilidad incluso en superficies irregulares.
- Especialmente manejable y flexible para la limpieza.
Gancho portacables
- Para guardar de forma segura el cable de alimentación.
- Práctico y cuidadoso con los cables.
- El equipo permite un transporte y almacenamiento sencillos y cómodos.
Almacenamiento integrado de boquilla para tapicerías y boquilla para moquetas
- Gracias al diseño de la pinza, la boquilla para tapicerías está siempre a mano.
- Alojamiento para el tubo de aspiración integrado con boquilla para suelos en el asa de transporte.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Máximo rendimiento en superficie (m²/h)
|20 - 25
|Caudal de aire (l/s)
|74
|Vacío (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Caudal de pulverización (l/min)
|1
|Presión de pulverización (bar)
|1
|Depósito de agua limpia/sucia (l)
|10 / 9
|Potencia de la turbina (W)
|1250
|Potencia de la bomba (W)
|40
|Tensión (V)
|220 / 240
|Frecuencia (Hz)
|50 / 60
|Longitud del cable (m)
|7,5
|Color
|antracita
|Peso sin accesorios (kg)
|10,5
|Peso con embalaje incluido (kg)
|16,1
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|690 x 325 x 440
Scope of supply
- Boquilla para tapicerías
- Detergente: RM 760 en pastillas, 2 Unidad(es)
- Tubo de pulverización/aspiración: 2.5 m
- Gancho portacables
- Boquilla para suelos: 240 mm
- Pistola pulverizadora/de aspiración
- Asa en forma de D para tubo de pulverización/aspiración
- Depósito 2 en 1 extraíble para agua limpia/agua sucia
- Tubo de pulverización/aspiración: 1 Unidad(es)
Equipamiento
- Almacenaje de los accesorios integrado para boquilla para tapicerías o ranuras
- Almacenaje de los accesorios integrado para boquilla para suelos
- Punta de boquilla: Boquilla para tapicerías, azul
Videos
Accesorios
Encontrar pieza
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.
¿Necesitas ayuda? Hable con un experto.
Proveemos asistencia especializada y sin costo para que encuentres la solución más adecuada.
Te ayudaremos a entender cual es el mejor equipo de limpieza para tus necesidades.
Nuestro equipo está a las órdenes.