Robusto, de larga vida útil, potente y flexible al no tener cable: nuestro lava-aspirador a batería Puzzi 2/1 Bp. Con este lava-aspirador a batería, que también sirve como lava-aspirador, extractor y eliminador de manchas, podrá eliminar fácilmente manchas tanto recientes como secas de textiles como sillas tapizadas, sofás, asientos de vehículos y mucho más. El Puzzi 2/1 Bp elimina todas las manchas en un abrir y cerrar de ojos gracias a su extraordinaria potencia de aspiración, asegurando así breves tiempos de secado. Gracias a su diseño compacto, su bajo peso y su asa de transporte ergonómica, el equipo puede transportarse fácilmente con una sola mano. Para obtener los mejores resultados de eliminación de manchas, la solución de limpieza se rocía profundamente en las fibras textiles bajo presión y se aspira nuevamente junto con la suciedad desprendida. Se incluyen de serie: boquilla para tapicerías, manguera de pulverización/aspiración, depósitos separados para agua limpia y sucia y almacenamiento integrado de accesorios. Al realizar el pedido, tenga en cuenta que para este modelo de equipo es necesario pedir por separado la potente batería Kärcher Battery Power+ de 36 V y el cargador rápido correspondiente.