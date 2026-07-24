Lava-aspiradora Puzzi 30/4 E
El aspirador en húmedo más silencioso de su gama: Puzzi 30/4 E con 66 dB(A). Para la limpieza de alfombras de gran superficie. Concepto Upright ergonómico. Elemento de calefacción integrado (calentamiento opcional del depósito de agua limpia).
El potente equipo de pulverización y aspiración combinadas Puzzi 30/4, con tan solo 66 dB(A), es el aspirador en húmedo más silencioso de su clase. El equipo está provisto de un depósito de agua limpia de 30 l y permite la limpieza sin interrupciones de superficies grandes. Gracias al enchufe integrado para PW 30/1, el rendimiento de superficie es aún mayor. El práctico concepto Upright garantiza un trabajo ergonómico y que ahorra espacio pese a los grandes volúmenes. El equipo dispone de un elemento de calefacción integrado para el calentamiento opcional del depósito de agua limpia. De este modo, el agua limpia puede mantenerse a un nivel de temperatura estable para obtener unos resultados de limpieza excelentes.
Características y ventajas
Extremadamente silenciosoSolo 66 dB(A).
Gran capacidad del depósitoLimpieza de grandes superficies.
Enchufe para PW 30Aumento del rendimiento de superficie y tratamiento mecánico de las fibras.
Depósito de agua sucia extraíble
- Para el vaciado se puede extraer el depósito.
Ruedas de transporte grandes
Gran capacidad del depósito
Buen sistema de aspiración
Gran rendimiento de limpieza
Asa ajustable en altura
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Máximo rendimiento en superficie (m²/h)
|60 - 75
|Caudal de aire (l/s)
|74
|Vacío (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Caudal de pulverización (l/min)
|3
|Presión de pulverización (bar)
|4
|Depósito de agua limpia/sucia (l)
|30 / 15
|Potencia de la turbina (W)
|1200
|Potencia de la bomba (W)
|70
|Tensión (V)
|220 - 240
|Frecuencia (Hz)
|50
|Longitud del cable (m)
|15
|Color
|antracita
|Peso sin accesorios (kg)
|28
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|580 x 460 x 930
Scope of supply
- Enchufe para cabezal de lavado profesional: PW 30/1
- Tubo de pulverización/aspiración: 4 m
- Pistola pulverizadora/de aspiración
Equipamiento
- Punta de boquilla: Boquilla para suelos, amarillo
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