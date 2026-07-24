Muy compacta, robusta y de larga vida útil gracias a su exclusivo diseño All-in-one-Box, además con un amplio equipamiento y un manejo especialmente sencillo: la limpiadora de vapor SG 4/2 Classic convence por sus excelentes resultados de limpieza, una óptima relación calidad-precio y una rentabilidad máxima. Este ligero equipo de apenas 7,5 kg es la limpiadora de vapor profesional más compacta de su gama, está lista para el uso en tan solo 3 minutos y, con su presión de vapor de 4 bar, ofrece una capacidad más que suficiente para limpiar y desinfectar a fondo sin necesidad de utilizar productos químicos. Mostradores, dispensadores, azulejos, placas de cocina y hornos, entre otros, quedan impecables hasta en la ranura más pequeña, sin importar el grado de suciedad. En los casos de suciedad especialmente resistente resulta de ayuda la función VapoHydro con agua caliente, que elimina eficazmente incluso la suciedad incrustada y la grasa. El depósito de agua es extraíble y se puede llenar en cualquier momento. Los accesorios suministrados, como la manguera de vapor, la boquilla manual, la boquilla de chorro concentrado, la boquilla de alto rendimiento, el cepillo redondo, el cepillo plano, el rascador de vapor y la funda de microfibra se guardan todos directamente en el equipo. Opcionalmente está disponible también una boquilla para suelos.