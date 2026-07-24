La limpiadora-aspiradora con vapor SGV 8/5 Classic de fácil manejo ofrece una excelente relación calidad-precio y un rendimiento de limpieza muy elevado. Limpieza respetuosa con el medio ambiente, sin productos químicos y con alta presión de vapor (8 bar), una temperatura del agua caliente de aprox. 70 °C y regulación del caudal de vapor en 3 etapas. El equipo impresiona por su manejo extremadamente sencillo y cómodo a través del selector giratorio EASY Operation, con el que se pueden controlar los 3 modos de funcionamiento de vapor/aspiración. El caudal de vapor, el modo de enjuague y la función de aspiración pueden controlarse de forma rápida, directa y flexible durante el funcionamiento mediante la pistola ergonómica de vapor/aspiración. El usuario está continuamente informado del estado de funcionamiento o de cualquier avería mediante una pantalla LED en color. Para tener siempre a mano la amplia gama de accesorios, se guardan directamente en el equipo para protegerlos de la suciedad.