Agua de lavado libre de aceites

En las instalaciones de lavado de vehículos y en el lavado exterior de vehículos con limpiadora de alta presión, el agua de lavado resultante no contiene aceites. Nuestros sistemas de reciclaje especiales ahorran agua de red y reducen los gastos de servicio cumpliendo la normativa en materia de medio ambiente.

0 Productos
Kärcher

¿Necesitas ayuda? Hable con un experto.

Proveemos asistencia especializada y sin costo para que encuentres la solución más adecuada.

Te ayudaremos a entender cual es el mejor equipo de limpieza para tus necesidades.

Nuestro equipo está a las órdenes.



Solicite su consulta gratis
Equipamentos para soluções de limpeza industrial