La carcasa es de acero inoxidable. En la puerta frontal de apertura amplia se encuentra la unidad de manejo con el control electrónico de monedas así como la columna amarilla con la indicación LED del valor restante. El compartimento de almacenaje de herramientas se encuentra en la pared lateral. La SB-Wash 5/10 Fp/Ws se compone de una bomba de alta presión refrigerada por agua, un depósito intermedio, un quemador de aceite, un depósito de combustible, una estación de dosificación de detergente para dos detergentes, un descalcificador de agua y dispositivos de seguridad y funcionamiento programables de forma individualizada. El sistema anticongelante integrado se compone de dos elementos situados dentro de la carcasa: un calefactor con regulación de temperatura y un circuito de agua para la herramienta de lavado. Así, el equipo está protegido frente a temperaturas de hasta -20 °C. Desenrosque el filtro del circuito anticongelante para limpiarlo fácilmente desde el exterior. La cal se neutraliza calentando el agua a más de 35 °C. Recomendamos por tanto el uso de un descalcificador en todas aquellas regiones con una dureza del agua superior a 12° dH. El resultado de la limpieza mejora considerablemente y además se reduce el consumo de detergente y se prolonga la vida útil de la instalación. El equipo cuenta con un pescante giratorio para la manguera de alta presión. La herramienta combinada de cepillos de lavado móviles se utiliza en el lavado de alta presión (dispositivo de fijación trasero) y el lavado con cepillos (dispositivo de fijación delantero). La instalación dispone de los siguientes programas de lavado: Programa de lavado I: a) lavado con alta presión con detergente para la suciedad gruesa b) lavado con cepillos con detergentes para las películas grises Programa de lavado II: lavado final sin detergente para eliminar la suciedad restante y el detergente Programa de lavado III: encerado para la protección de la superficie El operador puede especificar el uso de agua caliente o fría así como la dosificación exacta de detergente para cada programa.