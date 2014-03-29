Hotelería y hospitalidad

Instalaciones exteriores: su tarjeta de visita.

La ilusión por una buena comida o un agradable fin de semana relajante llega al clímax directamente delante de la entrada. Esta expectativa puede incluso aumentar con unos exteriores cuidados. Un triunfo que hay que jugar. Tanto en el aparcamiento como en el acceso. En el garaje subterráneo, en los caminos o en la zona de la piscina. Y con sistema: con el sistema Kärcher con sus equipos, accesorios y detergentes perfectamente combinados entre sí.