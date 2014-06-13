Servicio público y municipal
Para la educación, el deporte y la administración. Equipos de limpieza que permiten un trabajo eficaz en el servicio público y en la técnica municipal y garantizan la máxima limpieza.
Servicio público
Los nuevos equipos de Kärcher Professional en color antracita demuestran cuánta eficacia es posible alcanzar en la técnica de limpieza.
Servicio municipal
Los equipos municipales de Kärcher ofrecen una potencia superior para cualquier finalidad de uso. Y convencen por sus perfectos resultados, robustez y posibilidades de aplicación casi ilimitadas.
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