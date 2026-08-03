Filtro Pre Pure

El filtro Pre-Pure integra el primer y el segundo nivel de filtro del concepto de filtro de cuatro niveles de nuestra instalación de filtros de agua WPC 120 UF de Kärcher.

El filtro Pre-Pure es una combinación de filtros de polipropileno y de carbón activo y elimina de forma fiable partículas más grandes de hasta > 5 micras, metales pesados y cloro del agua. El filtro Pre-Pure integra el primer y el segundo nivel del concepto de filtro de cuatro niveles de la instalación de filtros de agua WPC 120 UF.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Peso sin accesorios (kg) 0,5
Peso (con embalaje) (kg) 0,5
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 71 x 71 x 272
Campos de aplicación
  • Agua Potable