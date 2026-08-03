Filtro Pre Pure
El filtro Pre-Pure integra el primer y el segundo nivel de filtro del concepto de filtro de cuatro niveles de nuestra instalación de filtros de agua WPC 120 UF de Kärcher.
El filtro Pre-Pure es una combinación de filtros de polipropileno y de carbón activo y elimina de forma fiable partículas más grandes de hasta > 5 micras, metales pesados y cloro del agua. El filtro Pre-Pure integra el primer y el segundo nivel del concepto de filtro de cuatro niveles de la instalación de filtros de agua WPC 120 UF.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Peso sin accesorios (kg)
|0,5
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,5
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|71 x 71 x 272
Campos de aplicación
- Agua Potable