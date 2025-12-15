El innovador Shoe!Cleaner de Kärcher limpia diferentes tipos de calzado deportivo e informal de manera rápida, a fondo y sin goteo. Con el Shoe!Cleaner es posible limpiar en casa calzado para correr y de senderismo, e incluso zapatillas deportivas, sin ensuciar el espacio. Gracias a los diferentes juegos de cepillos intercambiables, tanto la suela como el empeine del calzado pueden limpiarse rápidamente y a fondo. Las cerdas suaves permiten una limpieza eficaz y cuidadosa, incluso de los materiales más delicados. La aspiración automática del agua durante la limpieza permite que el calzado se seque en un abrir y cerrar de ojos. Por su función de pulverizado y aspiración simultánea las manos permanecen limpias. Así, el Shoe!Cleaner es el complemento fiable ideal de las lava-aspiradoras SE 3 Compact, SE 4, SE 5 y SE 6 para todas las tareas de limpieza del calzado.