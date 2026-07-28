Fast battery recharger special accessori

使用快速充電器，可在48分鐘內將36 V / 2.5 Ah可更換電池充電至80％。 也適用於36 V Ah 電池中的其他電池。

36 V Kärcher電池平台上所有36 V 可更換電池的快速充電器可將電池快速充滿電。 例如，36 V / 2.5 Ah電池電源可更換電池在短短48分鐘內即可充電達80％。 此外，電池充電器的外殼還具有一個集成式壁掛支架。

特點和好處
Fast battery recharger special accessori: 快速充電器
快速充電器
48分鐘內將36 V / 2.5 Ah Kärcher 電池能量可更換電池充電到80％。 1.5小時內將36 V / 5.0 Ah Kärcher 電池能量可更換電池充電到80％。
Fast battery recharger special accessori: 廣泛應用
廣泛應用
兼容36 V Kärcher電池平台上的所有電池。
Fast battery recharger special accessori: 壁掛式安裝
壁掛式安裝
乾淨地固定在牆上。
技術說明

技術數據

電池平台 36V电池平台
快速充電器的電池充電時間 36 V / 2.5 Ah蓄能電池:
48 min (80 %) / 78 min (100 %)

36 V / 5.0 Ah蓄能電池:
98 min (80 %) / 138 min (100 %)
充電電流 (A) 2.5
電壓（電池充電器電源供應） (V) 100 - 240
頻率（電池充電器電源供應） (Hz) 50 - 60
顏色 黑色
重量 (kg) 0.7
包括包裝的重量 (kg) 0.9
尺寸(長x寬x高) (mm) 184 x 133 x 88
Fast battery recharger special accessori
Videos
附件